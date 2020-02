Liyu Italia: open house per la nuova ibrida Platinum Q2

Liyu Italia annuncia una due giorni (21-22 febbraio) che offre l’inedita possibilità di testare direttamente le prestazioni della nuova ibrida PLATINUM Q2. Da pochi giorni installata presso lo showroom di Peschiera Borromeo (MI), Q2 è già pronta a spiegare le ali. Il sistema è dotato, infatti, di un esclusivo meccanismo di apertura che permette il passaggio dalla versione roll to roll alla stampa in piano ispirato alle “ali di gabbiano” che dalla Mercedes 300 SL degli anni ’50 fino alla Model X di Tesla sono state utilizzate per dar vita alle auto più esclusive del mondo. L’accurato design è uno dei plus di Q2: l’estrema compattezza rende il sistema facilmente implementabile in qualsiasi ambiente di lavoro. I professionisti, oltre ad ammirarla, potranno testare direttamente le prestazioni di Q2, effettuando prove di stampa su diversi materiali, flessibili e rigidi, fino a 2 metri di larghezza.

Configurata con teste Konica Minolta, la Q2 protagonista dell’open house organizzato da Liyu Italia, è una macchina da produzione. Grazie alle 4 turbine di aspirazione ogni 50 cm e al sistema di trazione del tappeto autolivellante, permette di stabilizzare materiali rigidi ampiamente impiegati per applicazioni di visualcom come dbond, forex e mdf.

Oltre all’attesa Q2, a disposizione per dimostrazioni personalizzate altri 4 modelli di punta dell’ampia gamma Liyu che rispondono a tutte le esigenze di stampa con un forte orientamento alla verticalizzazione. Tutti i sistemi, inoltre, sono contraddistinti dalla possibilità di essere upgradati nel tempo per soddisfare la crescita dei volumi e sono certificati per l’Industria 4.0.

Per la stampa in piano wide format Liyu propone la flatbed KC LED 3020 con teste Konica Minolta, ideale per lavorazioni contraddistinte da alta velocità ed elevata qualità. Prestazioni analoghe ma dimensioni più compatte per la KC 2512 configurata con teste Ricoh. Per la stampa su bobina, la roll to roll PCT LED con l’esclusivo sistema di tensionamento che permette di lavorare con precisione e agilità anche materiali atipici come il poliestere elasticizzato. Se la necessità è la stampa di striscioni e carta per affissioni, la risposta è Liyu PCT Speed Ecosolvente, che punta alla produttività raggiungendo i 290 mq/h nella configurazione a 16 teste.

Per l’occasione la sede di Liyu Italia sarà allestita a festa: immagini colorate, impreziosite da inediti effetti 3D, sono già state stampate sui supporti più variegati per accogliere i visitatori. Il team di Liyu Italia sarà a disposizione per guidare i clienti alla scoperta del futuro della stampa.

OPEN HOUSE LIYU ITALIA

– 21 febbraio 2020, dalle 9.30 alle 18.00

– 22 febbraio 2020, dalle 9.30 alle 13.00

via Achille Grandi 4/14 – Peschiera Borromeo (MI)

Per accrediti e informazioni: commerciale@liyuprinter.it