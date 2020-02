Schumacher Packaging sceglie un contratto “subscription” con Heidelberg

Schumacher Packaging GmbH & Co. KG, uno degli stampatori di imballaggi a conduzione familiare più importanti d’Europa, con un fatturato annuo di circa 650 milioni di euro, ha firmato un contratto di abbonamento con Heidelberg per la sua sede di Forchheim (Baviera). L’azienda, che è già leader a livello di produttività e tecnologico nel settore dell’imballaggio in cartone ondulato e non, a seguito del trasferimento nella nuova sede, prevede di aumentare significativamente la produttività nell’ambito dell’offset a foglio. L’accordo di abbonamento include una Speedmaster XL145-6-LX con logistica completamente integrata, che sostituirà un’altra macchina da stampa di alta marca, e tutti i materiali di consumo, unitamente a un inventario gestito dal fornitore e un pacchetto di servizi completo che copre anche parti soggette a usura e nuove funzioni come la manutenzione remota e i servizi di consulenza.

“Questo dimostra che il nostro portafoglio di abbonamenti è un’offerta interessante e competitiva anche per gli stampatori di imballaggi. Un numero crescente di clienti è conquistato dalla natura collaborativa di questa offerta, che allinea gli interessi di entrambi i partner contrattuali”, spiega il prof. Ulrich Hermann, Chief Digital Officer Lifecycle Solutions di Heidelberg.

Schumacher Packaging ha registrato una crescita sostenibile e internazionale nel corso degli anni e prevede di espandere ulteriormente le proprie attività. Con 30 siti in Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Paesi Bassi, l’azienda è già uno dei più importanti produttori di imballaggi a conduzione familiare in Europa.

“Innovazione, qualità, flessibilità e affidabilità sono le nostre priorità principali per soddisfare le richieste dei nostri clienti esigenti in un’ampia gamma di settori”, afferma Hendrik Schumacher, CEO di Schumacher Packaging. “Abbiamo optato per il modello di abbonamento perché dimostra che Heidelberg è pronta a collaborare con noi per aumentare continuamente le prestazioni della nostra azienda nei prossimi anni. Consideriamo questo accordo di abbonamento con Heidelberg come una partnership che offre un’enorme opportunità di costruire la nostra crescita continua su una base efficiente”.