FTA Europe apre i Diamond Awards alle aziende di prestampa

Per la prima volta in assoluto, anche l’azienda di prestampa per ogni stampatore vincitrice del Diamond Award sarà premiata per il suo supporto nella creazione di stampati di eccezionale qualità.

Riconoscendo l’importanza della catena di produzione che porta al prodotto finale stampato, FTA Europe accoglie le aziende di prestampa, che potranno partecipare alla cerimonia di premiazione.

Le 14 categorie per gli stampatori flessografici comprendono la stampa su carta ed etichette, film e alluminio. Per ciascuna delle 14 categorie, la società di prestampa del vincitore del Diamond Award sarà riconosciuta come vincitrice.

La cerimonia di premiazione dei 2020 Diamond Awards, che si svolgerà il 18 giugno 2020, sarà ancora più rappresentativa della comunità flexo e di ogni fase della produzione dei bellissimi stampati che saranno premiati. La cerimonia avrà luogo all’Intercontinental Hotel, a Düsseldorf e sarà davvero una grande festa per la comunità flexo, proprio durante drupa: sicuramente una serata da ricordare.

I premi si stanno avvicinando, ma se un’azienda volesse essere ancora più coinvolta nell’evento, può contattare FTA Europe.