Liyu Italia festeggia 300 installazioni di plotter industriali in Italia

Liyu ha celebrato un traguardo straordinario con la 300ª macchina installata sul territorio italiano!

“Questo risultato non rappresenta soltanto un numero, ma è la dimostrazione concreta della fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro team. È grazie a loro che possiamo continuare a crescere e migliorare”, dice Paolo Canuti, Responsabile Commerciale.

Fin dal lancio dei prodotti Liyu nell’ottobre 2017 a Viscom Italia, con le prime vendite nel gennaio 2018, il mercato ha risposto in modo straordinario, confermando il valore e l’affidabilità delle tecnologie Liyu.

Confrontare per scegliere con oggettività

Convinti che la trasparenza sia il miglior modo per dimostrare il valore delle proprie tecnologie, clienti e partner sono invitati a visitare il Centro di Ricerca e Sviluppo Liyu a Milano dove nascono le idee e le innovazioni per rimanere sempre un passo avanti.

Qui è possibile scoprire e testare con mano l’intera gamma di macchinari con demo personalizzate sulle esigenze dei clienti, in modo da poter confrontare direttamente le tecnologie Liyu con quelle proposte da altri player sul mercato.

“Il nostro successo è stato reso possibile dall’elevata qualità delle stampanti Liyu e, in particolare, dalla gamma PLATINUM composta da ben 16 modelli che comprendono plotter industriali roll-to-roll fino a 5 metri di stampa, plotter ibridi, flatbed e plotter da taglio piani. Offriamo una vasta selezione di modelli progettati per soddisfare le diverse necessità del mercato: dalla serie Xline, ideale per chi si approccia al settore, fino ai modelli Pro XL Plus, pensati per realtà strutturate che richiedono prestazioni di altissimo livello. Uno speciale ringraziamento va anche ad ASI Group con sede in Puglia, distributore diretto di Liyu per il Sud Italia, che con il suo impegno e la sua competenza supporta le aziende del territorio con soluzioni innovative. Grazie al loro showroom, in cui sono installate le periferiche Liyu, i clienti del Sud Italia possono scoprire dal vivo la qualità e le performance delle nostre tecnologie, ricevendo consulenze personalizzate” , aggiunge Paolo Canuti, Responsabile Commerciale.

Non solo tecnologia: il nostro impegno per i clienti

Liyu Italia non si limita a fornire tecnologie all’avanguardia, ma pone grande attenzione al supporto e al servizio post-vendita, consapevole che il successo dei clienti è direttamente proporzionale al proprio successo. Grazie a un servizio di assistenza rapido, competente e vicino alle esigenze dei clienti, Liyu li ccompagna in ogni progetto, supportandoli in ogni sfida.

“Un sentito grazie a tutti i clienti che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo. Le 300 macchine installate sono solo l’inizio: insieme continueremo a innovare e costruire il futuro della stampa digitale!”, conclude Canuti