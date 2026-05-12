DuPont™ Cyrel® Flexographic Solutions ha annunciato che il suo flusso di lavoro per la produzione termica di lastre Cyrel® FAST ha ottenuto il riconoscimento “Certified Energy Savings” da GreenCircle, a ulteriore conferma dei benefici ambientali misurabili del sistema e a rafforzamento del ruolo di DuPont™ Cyrel® come leader nelle tecnologie di stampa flessografica ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale.

GreenCircle Certified, l’ente di certificazione terzo, riconosciuto a livello internazionale che verifica in modo indipendente la validità delle dichiarazioni di sostenibilità, ha confermato che il flusso di lavoro Cyrel® FAST garantisce una riduzione comprovata del consumo energetico rispetto ai tradizionali sistemi di produzione di lastre a base solvente. La certificazione fornisce ai converter e ai proprietari di marchi una garanzia credibile della capacità del sistema di ridurre il consumo energetico operativo, mantenendo al contempo prestazioni elevate.

“Cyrel® FAST ha ridefinito il concetto di produzione di lastre sostenibile e responsabile grazie al suo processo completamente privo di solventi. Il sistema non solo semplifica le operazioni, ma, eliminando la necessità di maneggiare, distillare e smaltire i solventi di lavaggio, riduce anche in modo significativo l’impatto ambientale, garantendo al contempo un ambiente di lavoro più pulito e sicuro”, dice Tucker Norton, Vicepresidente e Direttore Generale della divisione Printing & Films.

Il risparmio energetico è calcolato confrontando il consumo energetico di un flusso di lavoro di produzione di lastre termiche Cyrel® FAST con quello di un flusso di lavoro di produzione di lastre a solvente, sulla base di un ciclo di test di 96 ore. Secondo l’analisi, il flusso di lavoro Cyrel® FAST soddisfa tutti i requisiti necessari per ottenere la certificazione con un consumo energetico inferiore del 20% rispetto ai processi tradizionali a base di solventi.

Le valutazioni del ciclo di vita pubblicate da DuPont dimostrano che la stampa flessografica ottimizzata con Cyrel® offre vantaggi ambientali rispetto alla rotocalco, riducendo ulteriormente l’impronta di carbonio degli imballaggi. Lo stesso rapporto include anche un confronto tra Cyrel® FAST e la tradizionale lavorazione a solvente. Il sistema termico garantisce contemporaneamente eccezionali miglioramenti in termini di efficienza, tra cui una produzione delle lastre più veloce fino al 75%, fasi del flusso di lavoro semplificate e una produzione di lastre di alta qualità costante, il tutto ottenendo una drastica riduzione dell’impatto ambientale del processo. In particolare, Cyrel® FAST riduce le emissioni di composti organici volatili (COV) fino al 99,8% rispetto ai flussi di lavoro convenzionali a solvente e abbassa il potenziale di riscaldamento globale del 48%, offrendo un percorso collaudato per i trasformatori che cercano di ridurre le loro emissioni di gas serra di Scope 2.

“Questa certificazione rafforza il nostro impegno a fornire soluzioni più sostenibili, offrendo ai clienti una maggiore fiducia nel fatto che Cyrel® FAST contribuisca a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni, la qualità o l’affidabilità. Con la crescita della domanda globale di soluzioni di stampa sostenibili, le tecnologie delle lastre Cyrel® continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai nostri clienti di raggiungere sia i loro obiettivi operativi che quelli di sostenibilità”, ha concluso Tucker.