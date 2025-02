La sostenibilità del packaging? La parola alla comunità scientifica e imprenditoriale che si dà appuntamento a Milano, il 27 e 28 marzo prossimi, in occasione del Congresso internazionale API, Avances in the Packaging Industry.

Organizzato da Università di Salerno (Dipartimento di Ingegneria Industriale), Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei materiali e della Produzione Industriale) e con la collaborazione di Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) la due giorni milanese farà il punto sui temi più attuali per l’industria del packaging e del flessibile con i riflettori puntati su sostenibilità dei processi e dei materiali.

“C’è grande attesa per la quinta edizione di questo imperdibile momento di aggiornamento scientifico”, affermano i chairs del congresso Loredana Incarnato (Università di Salerno), Giuseppe Mensitieri (Presidente CRdC, Università di Napoli Federico II), Alberto Palaveri (Presidente Giflex).

“Abbiamo scelto il titolo Sustainability: Products and Processes perché mai come in questo momento storico l’industria del packaging deve fare i conti con nuovi approcci progettuali che guardino con fiducia al tema della sostenibilità. I paper ricevuti sono stati moltissimi dando vita a un programma che fornirà all’intera community una visione multidisciplinare e senza confini sulle principali tendenze dell’innovazione e della ricerca”, concordano Incarnato, Mensitieri e Palaveri.

Esperti internazionali presenteranno al pubblico i paper più attesi in tema di: eco design, riciclo chimico, materiali biobased e biodegradabili, materiali e imballaggi smart, processi sostenibili nella laminazione, stampa e trasformazione, tecnologie per trattamenti superficiali e rivestimenti, regolamentazione e legislazione, conservazione degli alimenti e valorizzazione dei materiali a fine vita, innovazioni nei materiali da imballaggio a base di cellulosa.

Già confermati in agenda autorevoli Keynote Speaker e titoli, quali:

Rafael Auras, Amcor Endowed, Chair in Packaging Sustainability, School of Packaging, Michigan State University (USA) – Development of Active and Fully Compostable Multilayer Packaging Films

Stefano Farris, Department of Food, Nutrition and Environmental Sciences, University of Milan (Italy) – Coating Technology as a Key Enabling Technology for Sustainable Packaging Solutions

Patricia Granados, Senior Expert, Footprinting Quantis (Germany) – Leading the change in Flexible Packaging: introducing LCA Guidelines and paving the path forward.

Andrea Lazzeri, Department of Civil and Industrial Engineering, University of Pisa, (Italy) – What future for Bioplastic in Europe? Advancing Sustainable Packaging Solutions

Maria Rosaria Milana, Former Research Director, National Institute of Health (ISS), (Italy) – New Trends in Risk Assessment and Safety Regulation on FCM

L’evento si svolgerà esclusivamente in lingua inglese.