LIYU Italia evolve ulteriormente la propria gamma, portando ad un livello superiore i modelli flatbed KC e hybrid Q3 nelle nuove versioni KC PRO XL PLUS e Q3 PRO XL PLUS.

Queste nuove versioni rappresentano un importante passo avanti in termini di innovazione, portando miglioramenti significativi che garantiscono velocità, qualità e affidabilità per le aziende che necessitano di soluzioni all’avanguardia.

Le nuove versioni Pro XL Plus sono state progettate per rispondere alle esigenze di produttività sempre crescenti, senza compromessi sulla qualità di stampa.

Disponibili nei modelli KC e Q3, queste stampanti introducono una serie di innovazioni tecnologiche che aumentano la flessibilità e l’efficienza operativa, rendendole perfette per gestire grandi volumi di produzione su supporti sia rigidi che flessibili.

POTENZA E VELOCITÀ CON IL MODELLO KC PRO XL PLUS – Il modello KC Pro XL Plus è l’ultima versione migliorata del Platinum KC, plotter flatbed UV Led, uno dei prodotti di punta di Liyu. La nuova versione Pro XL Plus è equipaggiata con teste di stampa Ricoh GEN6, può essere configurata con fino a 32 teste di stampa, garantendo un’ampia capacità di inchiostrazione e una qualità di stampa ottimale su supporti di grandi dimensioni. La velocità di stampa è uno dei suoi punti di forza, raggiungendo i 360 m²/h, ideale per aziende che necessitano di mantenere alti volumi di produzione senza compromettere la qualità.

Le innovazioni tecniche includono la funzione avanzata “stampa tandem”, che permette di caricare e scaricare materiali su un lato mentre la stampante continua a operare sull’altro, aumentando la produttività e riducendo i tempi morti. Il sistema di movimento con motore lineare magnetico sui 2 assi e i pinch su tutti i lati garantiscono una precisione superiore mentre il sistema di sicurezza è stato migliorato con barre laterali di protezione.

La capacità di gestire inchiostri CMYK, Lc, Lm, White, Varnish e Primer consente una grande versatilità in termini di applicazioni di stampa​.

Q3 PRO XL PLUS: PRECISIONE E VELOCITÀ MASSIMIZZATE – Il Q3 Pro XL Plus rappresenta l’evoluzione del plotter ibrido Q3, già ampiamente apprezzato per la sua affidabilità e precisione. Con un’ampia luce di stampa fino a 3200 mm, questa macchina è progettata per gestire materiali di grandi dimensioni, offrendo al contempo una risoluzione di stampa fino a 1200 DPI. Anche in questo modello, la velocità è stata potenziata, arrivando a 360 m²/h, rendendo il Q3 Pro XL Plus ideale per le aziende che richiedono efficienza e produttività elevate​.

Il modello Pro XL Plus introduce inoltre un nuovo carrello di stampa Extra Large, ottimizzando ulteriormente il flusso di lavoro e riducendo i tempi di fermo anche grazie alla modalità continuos print, che consente la stampa continua su più supporti. Anche in questo caso, il motore lineare magnetico e l’encoder metallico garantiscono un funzionamento preciso e silenzioso.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER UN’EFFICIENZA MASSIMA – Le versioni Pro XL Plus introducono una serie di nuove funzionalità che migliorano significativamente l’efficienza operativa e la sicurezza. Oltre alle barre di protezione infrarossi e nuovi sistemi di stampa per l’aumento della produttività, queste macchine sono dotate di un sistema avanzato di pulizia automatica delle teste di stampa, che riduce i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni in ambienti produttivi intensivi. Il sistema di polimerizzazione UV LED garantisce asciugature rapide e uniformi, mentre i software RIP FlexiSIGN & PRINT, Caldera o Onyx assicurano un controllo completo del flusso di lavoro, per una gestione semplice e intuitiva delle operazioni di stampa​​.

AFFIDABILITÀ E QUALITÀ SUPERIORE NEL TEMPO – Le versioni Pro XL Plus della serie PLATINUM non rappresentano solo un aggiornamento delle macchine esistenti, ma un vero e proprio salto di qualità in termini di prestazioni e affidabilità. Queste stampanti sono progettate per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni ad alte prestazioni, con la garanzia della qualità LIYU, consolidata in anni di esperienza nel settore della stampa industriale.

La linea PRO XL PLUS sarà esposta al Viscom Italia 2024, un evento in cui LIYU presenterà le sue novità più recenti e innovative nel padiglione 8 STAND F21 – G32 per scoprire di persona le tutte le soluzioni all’avanguardia e testare con i consulenti Liuy le straordinarie performance della gamma PLATINUM.

Inoltre in passerella sarà presente anche la nuovissima linea XLINE e le affermate HYBRID UV LED, FLATBED UV, ROLL TO ROLL UV e TAGLIO FLATBED.

LE VERSIONI PRO XL PLUS NEL CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO A MILANO – Con le nuove versioni Pro XL Plus, LIYU continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni che ridefiniscono le prestazioni nel settore della stampa industriale e consentono alle aziende di ottenere il massimo dalle loro produzioni.

LIYU Italia invita tutti i professionisti del settore a visitare il Centro di Ricerca & Sviluppo di Milano, dove sarà possibile testare le nuove versioni Pro XL Plus della serie PLATINUM. Qui, i clienti potranno esplorare tutte le innovazioni introdotte ed avere una panoramica sul potenziale di queste macchine all’avanguardia.