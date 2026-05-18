IRPLAST e TOPPAN salgono sul podio dell’innovazione a aggiudicandosi il Silver Award nella categoria dei Sustainability Design Award all’interno dell’iniziativa Save Food, promossa durante la fiera di riferimento del packaging mondiale, INTERPACK a Düsseldorf. Tra le oltre 100 candidature, il riconoscimento premia la nuova pouch monomateriale in polipropilene, progettata per favorire la riciclabilità e contribuire a prolungare della shelf-life dei prodotti confezionati.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un contesto di grande visibilità, alla presenza di importanti realtà del settore e con il supporto di organizzazioni quali World Packaging Organisation, Messe Düsseldorf, Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Il premio è stato consegnato da Thomas Dohse, Direttore di INTERPACK. La nuova pouch nasce dall’integrazione tra i film speciali termostabili sviluppati da IRPLAST e la tecnologia GL BARRIER film di TOPPAN. Questa combinazione consente alla soluzione di resistere ai processi di sterilizzazione, offrendo lo stesso livello di protezione delle pouch tradizionali multistrato. La barriera trasparente ultra-sottile contribuisce infatti a preservare le performance del packaging senza compromettere la compatibilità con i processi di riciclo della plastica. Lo strato esterno, la barriera e lo strato sigillante della pouch sono tutti di polipropilene, rendendo la soluzione compatibile con il flusso di riciclo del PP. Il passaggio da strutture multistrato multimateriale a una soluzione mono-PP rappresenta un passo concreto verso modelli di packaging più circolari, in linea con le future esigenze del PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato Fausto Cosi, AD di IRPLAST – premia la partnership strategica con il Gruppo TOPPAN avviata un anno fa, che ha permesso di potenziare le competenze e di accelerare lo sviluppo tecnologico e di scalare rapidamente il mercato con soluzioni innovative e sostenibili che rispondono alle nuove normative europee e garantiscono performance di eccellenza”.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti Hiroshi Suzuki, Chief Technology Officer di Toppan e Presidente di IRPLAST e Fausto Cosi, Amministratore delegato di IRPLAST. Il Comitato, composto da esperti dal mondo dell’economia, della scienza e della tecnologia, seleziona i progetti che contribuiscono efficacemente a premiare quelle soluzioni altamente sostenibili volte a ridurre il food waste.

Il tema della sostenibilità si conferma centrale per IRPLAST grazie ad un modello di business che prevede un uso più responsabile delle risorse nella produzione, nella trasformazione e nel riciclo, portando sul mercato soluzioni concrete. Con l’introduzione delle nuove pouches IRPLAST rafforza la propria capacità di operare come partner industriale evoluto per brand owners nel mondo del packaging.