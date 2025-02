Pro-Gest, il principale gruppo cartario italiano, ha registrato nel 2024 un aumento del 15% nel volume di produzione destinato al settore ortofrutticolo rispetto all’anno precedente, spinto dalla crescente domanda di plateaux, vaschette e imballaggi specifici per la quarta gamma. Questi ultimi, progettati per verdure e ortofrutticoli freschi sottoposti a minimi processi tecnologici per garantirne sicurezza e qualità, sono sempre più richiesti per il confezionamento di prodotti pronti al consumo.

Protagonista anche quest’anno a Fruit Logistica, il salone leader per il commercio globale dei prodotti ortofrutticoli che si è tenuto dal 5 al 7 febbraio a Berlino, Pro-Gest ha presentato nuove soluzioni per rispondere alle esigenze del mercato con un’attenzione particolare alla personalizzazione e alla sostenibilità.

Nel 2024, secondo i dati Istat elaborati da Fruitimprese, il settore ortofrutticolo italiano ha registrato una crescita significativa nelle esportazioni. Nei primi nove mesi dell’anno, l’export di ortofrutta fresca ha raggiunto 2,79 milioni di tonnellate, con un incremento dell’8,9% in volume e del 5,7% in valore rispetto allo stesso periodo del 2023, superando i 4,2 miliardi di euro.

Pro-Gest contribuisce a questo sviluppo con soluzioni innovative nel packaging, tra cui gli imballi Bins di grandi dimensioni, ideali per il trasporto di frutti voluminosi e pesanti come le angurie, realizzati anche con cartone a tre onde. Questa tecnologia avanzata, disponibile solo in pochi stabilimenti specializzati in Italia, tra cui il Cartonificio Fiorentino di Pro-Gest, garantisce maggiore resistenza e minore impatto ambientale.

Attraverso la stampa digitale, Pro-Gest offre inoltre imballaggi completamente personalizzabili, con grafiche ad alta definizione e una qualità di stampa superiore, che permettono ai produttori di valorizzare al meglio il proprio brand e migliorare la riconoscibilità sul mercato.

Oltre alla grande distribuzione, Pro-Gest è attiva anche nel settore e-commerce ortofrutta e nei mercati internazionali tramite imballi progettati per garantire una conservazione ottimale del prodotto e semplificare la logistica e l’export. Grazie a un solido reparto R&D, un know-how consolidato e una rete capillare di servizi su tutto il territorio, l’azienda è in grado di affiancare produttori e distributori nella scelta delle migliori soluzioni, garantendo qualità, innovazione e sostenibilità in ogni fase della produzione e distribuzione.