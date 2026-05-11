SisTrade e I&C-GAMA Group presentano ATLAS

La trasformazione digitale rappresenta oggi una leva strategica imprescindibile per le aziende della stampa e del converting, chiamate a gestire processi sempre più complessi e integrati, garantendo al tempo stesso efficienza, sicurezza e capacità di adattamento. In questo contesto si inserisce il lancio di SisTrade ATLAS, la nuova piattaforma sviluppata da SisTrade e promossa in collaborazione con I&C-GAMA Group, progettata per supportare la competitività industriale attraverso un approccio integrato e orientato al futuro.

ATLAS – acronimo di Artificial Technology Leading Advanced Solutions – nasce come piattaforma multi-dispositivo di nuova generazione, sviluppata per migliorare la gestione delle operazioni aziendali, ottimizzare il controllo della produzione e rafforzare la sicurezza dei dati, rispondendo alle esigenze di un settore in rapida evoluzione.

Sicurezza, personalizzazione e controllo: le caratteristiche chiave

Uno degli elementi distintivi della nuova piattaforma è l’introduzione dell’autenticazione multi-fattore (MFA), che consente di rafforzare il controllo degli accessi e proteggere l’integrità del sistema attraverso livelli aggiuntivi di verifica. Si tratta di un aspetto sempre più rilevante in un contesto industriale caratterizzato da crescente interconnessione e condivisione dei dati.

Parallelamente, la nuova interfaccia utente è stata progettata per garantire la massima personalizzazione, consentendo agli operatori di configurare dashboard, menu e collegamenti rapidi in base alle proprie esigenze operative. Questo approccio permette di rendere immediatamente accessibili le funzionalità più rilevanti, migliorando la produttività e la rapidità decisionale.

La piattaforma introduce inoltre una nuova gestione delle attività tramite una to-do list integrata e una navigazione a schede, strumenti che consentono di monitorare le priorità, gestire le attività in sospeso e migliorare l’organizzazione del lavoro quotidiano.

Gestione centralizzata delle informazioni e supporto alle decisioni

Tra le innovazioni più significative figura il nuovo sistema di ricerca intelligente, che consente di individuare rapidamente documenti e informazioni attraverso funzionalità di ricerca contestuale, riducendo i tempi di accesso ai dati e migliorando l’efficienza operativa.

Il CRM completamente rinnovato rappresenta un ulteriore elemento strategico, permettendo di gestire contatti, opportunità commerciali e pipeline di vendita all’interno di un’unica interfaccia. Dashboard dinamiche, report automatizzati e notifiche in tempo reale offrono una visione completa delle attività commerciali, facilitando il coordinamento tra i diversi reparti aziendali.

Allo stesso tempo, il sistema di gestione documentale consente di centralizzare e organizzare tutte le informazioni aziendali in modo strutturato, semplificando la condivisione tra utenti e migliorando la tracciabilità dei processi.

Monitoraggio in tempo reale e maggiore efficienza produttiva

Un aspetto centrale della piattaforma ATLAS è rappresentato dalle funzionalità avanzate di raccolta dati e controllo della produzione. Grazie a widget personalizzabili per il monitoraggio dello shop floor, le aziende possono acquisire dati in tempo reale, migliorare il controllo delle macchine, ridurre i tempi di fermo e anticipare eventuali criticità.

Questo approccio consente non solo di aumentare l’efficienza operativa, ma anche di migliorare la pianificazione della produzione, incrementare la capacità produttiva e supportare decisioni basate su dati concreti e aggiornati.

La piattaforma si inserisce in un contesto industriale in cui la collaborazione tra uomo e tecnologia rappresenta un fattore determinante per la competitività, contribuendo a rendere i processi più trasparenti, controllabili e orientati alla performance.

Il valore dell’esperienza sul campo: il successo di Tipocor

L’importanza di sistemi integrati come quello sviluppato da SisTrade emerge chiaramente anche dalle esperienze delle aziende utilizzatrici. Tra queste, Tipocor – Pharma Print, realtà specializzata nella stampa per l’industria farmaceutica, che utilizza la piattaforma per gestire l’intero flusso operativo, dall’ordine alla fatturazione.

“La pianificazione è fondamentale. Utilizziamo il sistema dall’ordine di lavoro fino alla fatturazione. Comprende moduli dedicati alla qualità, alle risorse umane, alla gestione e alla pianificazione. È uno strumento senza il quale oggi non potremmo lavorare”, ha dichiarato Hugo Almeida, amministratore dell’azienda.