Fosber S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del restante 40% del capitale sociale di Quantum Corrugated, rilevando la quota detenuta da Brivio Pierino & C. Srl.

L’operazione consente al gruppo lucchese di detenere oggi il 100% della società, completando un percorso industriale avviato nel 2020 con l’ingresso di Quantum Corrugated nel perimetro Fosber.

Quantum Corrugated rappresenta l’evoluzione industriale della storica Agnati, azienda fondata negli anni ‘30 e riconosciuta a livello internazionale per il contributo tecnologico nello sviluppo delle linee ondulatrici per la produzione di cartone ondulato.

Dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Brivio Pierino nel 2009, la società aveva assunto la denominazione BP Agnati, mantenendo una forte vocazione all’innovazione e alla ricerca applicata.

Con l’operazione del 2020, Fosber aveva acquisito il 60% della società, integrandone il know-how tecnologico e i brevetti legati alla linea Quantum, una soluzione apprezzata dal mercato per l’elevata qualità del cartone prodotto e per le performance dedicate alle applicazioni di stampa.

Il completamento dell’acquisizione rafforza ulteriormente il posizionamento strategico di Fosber nel settore del packaging consolidando il portafoglio del gruppo nel segmento delle ondulatrici specialistiche.

Negli ultimi anni, infatti, Fosber ha progressivamente evoluto il proprio modello industriale, affiancando alle tradizionali linee per produzioni ad alta capacità soluzioni sempre più orientate alla flessibilità, alla qualità e alle lavorazioni ad elevato contenuto tecnologico.

L’operazione si inserisce inoltre in una fase di sviluppo del Gruppo successiva al recente passaggio di proprietà da Dong Fang Precision alla divisione private equity della canadese Brookfield, realtà tra i principali investitori globali nei settori industriali e infrastrutturali.

In questo contesto si colloca anche il progetto Fosber Valley, iniziativa strategica pensata per consolidare e valorizzare il presidio industriale del Gruppo, creando un ecosistema integrato di competenze, tecnologie e capacità produttive a supporto della crescita internazionale, pur mantenendo le solide radici lucchesi.

Fondata a Lucca nel 1978, Fosber è infatti oggi uno dei principali operatori mondiali nella progettazione e costruzione di macchinari per il cartone.

Oltre alla sede italiana (Monsagrati, LU), il gruppo è presente negli Stati Uniti, in Cina e in Spagna e integra attività legate alla componentistica ad alte prestazioni, ai servizi di manutenzione evoluta e alle piattaforme digitali dedicate all’ottimizzazione dell’efficienza produttiva.