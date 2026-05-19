Il packaging oggi è molto più di un semplice contenitore: rappresenta un vero e proprio linguaggio progettuale, il primo punto di contatto tra brand e persone, capace di raccontare identità, valori ed esperienze.

In questo scenario si inserisce One More Pack, il progetto promosso da Grafica Metelliana che, anno dopo anno, continua a mettere in dialogo design, comunicazione e innovazione, diventando un punto di riferimento per professionisti, studenti e aziende del settore.

Giunto alla sua dodicesima edizione, One More Pack si è concluso con il forum finale dell’8 maggio presso Città della Scienza, uno dei luoghi simbolo dell’innovazione e della divulgazione scientifica del Sud Italia.

Sul palco si sono alternati speaker di rilievo nazionale e internazionale che hanno condiviso visioni, strategie e case study di successo, offrendo al pubblico un’importante occasione di confronto e aggiornamento professionale.

Gli speaker di questa edizioni sono stati:

– Cosimo Lorenzo Pancini Founder & Creative Director Zetafonts

– Vincenzo Recchia Creative Director TEKMORE

– Dario Volpe Founder & Creative Director LETTERA 7

– Elena Salzano Director INCOERENZE

– Luca Cavallini CEO e Managing Partner ARTEFICE GROUP

Il fulcro dell’evento è stata la premiazione dei progetti vincitori della categoria studenti, sviluppati a partire dal brief realizzato in collaborazione con il partner tecnico dell’edizione 2026, Vecchio Amaro del Capo.

I primi tre classificati sono stati premiati con borse di studio per un valore complessivo di 2.500 euro: 1.500 euro al primo classificato e 500 euro rispettivamente al secondo e al terzo.

I progetti sono stati valutati da una giuria tecnica composta da:

– Ornella Formati, presidente di giuria

– Marco Ribecco delegato UNA – Aziende della Comunicazione Unite;

– Salvatore Bisogno delegato ADCI – Art Directors Club Italiano;

– Antonella Venezia presidente di di ADI Campania – Associazione per il Disegno Industriale, delegazione Campania.

L’evento si è confermato un momento di grande ispirazione, formazione e networking, durante il quale sono stati approfonditi i principali trend del settore, le tecnologie emergenti e le innovazioni che stanno trasformando il mondo del packaging e della comunicazione visiva.

Professionisti e aziende hanno condiviso esperienze e competenze, trasformandosi in mentori, divulgatori ed esempi concreti per le nuove generazioni di designer.

In chiusura è stata inoltre annunciata una grande novità per la prossima edizione: il lancio del contest dedicato ai professionisti del settore label, una scelta che riflette il percorso di continua evoluzione di Grafica Metelliana e l’avvio della nuova linea produttiva dedicata proprio alle etichette.

Un investimento strategico che conferma la volontà dell’azienda di innovare e mettere sul campo le competenze sviluppate in questo settore, con la consapevolezza del valore che detiene la cura del dettaglio, portando questa stessa visione anche all’interno di One More Pack, che si consolida sempre di più come hub di idee e opportunità, un luogo in cui il dialogo tra esperienza e sperimentazione ha rappresentato il vero valore distintivo del format.

VINCITORI CATEGORIA STUDENTI

PRIMO CLASSIFICATO Francesca Palleria

Motivazione:

“Un progetto ben strutturato, capace di unire estetica e funzionalità in modo impeccabile. La struttura è efficiente, studiata per bloccare e preservare la bottiglia garantendo sicurezza e design. La presenza di gadget e accessori completa l’experience, trasformando il prodotto in un vero e proprio premium package. La comunicazione risulta coerente con il brief e capace di trasmettere l’identità forte e riconoscibile del brand.”

SECONDO CLASSIFICATO Paolo Ionà

Motivazione:

“Un concept che si distingue per la sua forte funzione espositiva, pensato non solo per contenere ma anche per valorizzare il prodotto. Il linguaggio visivo è innovativo, con una comunicazione tipografica di grande impatto che cattura immediatamente l’attenzione. Il progetto apre interessanti nuovi scenari di vendita, dimostrando una visione contemporanea e orientata al futuro del mercato.”

TERZO CLASSIFICATO Francesco Ceniviva

Motivazione:

“Un’esperienza di unboxing emozionale, costruita per svelare il prodotto in modo graduale e coinvolgente. Il progetto valorizza l’experience, accompagnando l’utente in un percorso narrativo curato nei dettagli. Il concept del ‘segreto che si svela’ aggiunge un elemento di sorpresa, trasformando l’apertura in un momento memorabile e distintivo.”