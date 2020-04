Le vaschette eco-sostenibili Safe&Green® per la frutta di McGarlet

L’azienda bergamasca leader nell’importazione e distribuzione di frutti esotici, ha scelto gli imballi alimentari “plastic-free” realizzati da Smurfit Kappa Italia per la loro nuova linea BioPack.

La nuova soluzione di packaging funzionale ed ecosostenibile destinato ai prodotti alimentari lanciata da Smurfit Kappa Italia lo scorso anno arriva sugli scaffali della grande distribuzione grazie alla partnership con l’azienda bergamasca leader nel settore ortofrutticolo.

McGarlet, azienda nata quasi cento anni fa e con sede ad Albano S. Alessandro (Bergamo), ha scelto infatti le vaschette a base carta Safe&Green® per la loro nuova linea eco-sostenibile BioPack. Da gennaio tutte le referenze di frutta esotica sono quindi confezionate utilizzando i nuovi imballi progettati per integrare perfettamente funzionalità, design, sostenibilità nel pieno rispetto della normativa alimentare, realizzate nello stabilimento romagnolo di SKI a Capocolle di Bertinoro.

Un’alternativa ai contenitori in plastica monouso ancora molto diffusi ma destinati a uscire dal mercato, una soluzione raggiunta dopo un’intensa fase di progettazione, ricerca e sviluppo portata avanti dai due partner, con l’obiettivo di eliminare definitivamente la plastica dagli imballaggi. I consumatori possono così trovare sui banchi dei reparti ortofrutta dei supermercati frutta esotica con packaging rispettoso dell’ambiente e realizzato con materiali biodegradabili: indicazioni preziose messe in evidenza tramite una serie di infografiche che informano circa il corretto smaltimento di tutte le componenti. A questo si aggiungono le etichette e il film trasparente, completamente compostabili e smaltibili nell’organico, sviluppati da McGarlet con i propri fornitori.

Safe&Green® copre un’intera gamma di vaschette di diverse dimensioni, tutte totalmente riciclabili nella carta. Tutte le carte sono marchiate FSC ® o PEFC ™ con la garanzia che, a fronte dell’uso di carte vergini, vengano incrementate le superfici delle foreste coltivate. Quanto alla sicurezza per il consumatore finale, le vaschette Safe&Green® rispondono alle più stringenti normative italiane nel campo degli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Versatilità delle forme e delle dimensioni e massima personalizzazione sono altri due vantaggi della nuova linea. Le soluzioni prevedono infatti la possibilità di stampare in offset o in flexo i loghi e le diciture dei clienti in diversi colori per esaltarne la comunicazione e la gamma comprende anche una versione realizzata con carte leggere 100% vergini di betulla per offrire un effetto simile al legno naturale.

Safe&Green® è un esempio concreto dell’impegno di Smurfit Kappa verso un ambiente più green, una delle iniziative del progetto Better Planet Packaging, che ha come obiettivo principale la progettazione e la realizzazione di soluzioni sostenibili alternative all’uso di materiali plastici. Cuore dell’innovazione è l’Experience Centre di Pastrengo (Verona), dove un team di designer e tecnici sviluppa pack ecologici utilizzando tecnologie avanzate come la prototipazione in 3D operando in co-design con i clienti per offrire un servizio completo: dall’analisi dei bisogni al prodotto finito per un futuro del packaging sempre più sostenibile.