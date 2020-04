In Air, il trattamento plasma integrato nelle linee piega e incolla di Ferrarini&Benelli

Il trattamento plasma atmosferico viene integrato nelle linee piega-incolla per attivare il substrato prima che venga applicata la colla, in modo da favorire la “tenuta” della scatola.

Il plasma pulisce la superficie e agisce sulla sua tensione superficiale garantendo massima aderenza. L’adesivo si incolla in maniera omogenea e resistente nel tempo (anche in caso di scatole laminate, rivestite con film, o metallizzate).

La colla è applicata sul bordo di piegatura della scatola, in strisce ben definite con larghezza massima di 10 mm. Proprio la ridotta area superficiale da trattare rende il sistema plasma più efficace e conveniente rispetto al sistema corona.

L’implementazione del trattamento plasma sulla linea piega-incolla è semplice e richiede poca manutenzione. Il trattamento è disponibile anche con due torce in presenza di molteplici punti di incollaggio.

La scarica plasma è green in quanto non produce ozono e utilizza aria compressa per dirigere il flusso verso la zona da trattare, riduce la quantità di colla hot-melt necessaria e consente di utilizzare le più economiche colle a freddo con ottimi risultati.

Come funziona il trattamento plasma?

Nel processo di adesione entrano in gioco l’interconnessione meccanica “superficie substrato – adesivo” e i legami chimici. Le particelle contaminanti (polveri, fibre, micro frammenti, impronte) formano un sottilissimo strato di impurità sulla superficie che impedisce il buon ancoraggio della colla e riduce la bagnabilità dei materiali e indebolisce i legami chimici delle forze intermolecolari tra superficie e adesivo.

Il Plasma atmosferico dirige sul substrato da incollare un flusso di atomi e ioni che frantuma, rimuove e vaporizza i contaminanti, sostituendo molecole inerti con particelle più reattive.

Ferrarini & Benelli progetta e realizza stazioni e generatori per il trattamento corona e per il trattamento plasma a Romanengo. L’azienda, nel 2018, ha vinto il Premio Industria Felix come Migliore Piccola impresa di Cremona ed è risultata tra le migliori Pmi lombarde per performance gestionali.

Da 55 anni leader nel trattamento corona, Ferrarini & Benelli propone anche il trattamento In Air Plasma che assicura livelli ottimali di bagnabilità a cartonaggi, polimeri, materiali plastici e metalli favorendo l’applicazione di inchiostri, vernici, collanti e rivestimenti.

Il sistema può essere integrato in nuove linee o in linee esistenti ed è composto da generatore digitale con trasformatore integrato, una o più torce erogatrici in materiali inossidabili collegate al generatore tramite un cavo schermato lungo 2,5 m e regolatore di pressione con manometro. La larghezza del trattamento di ogni singola torcia è di circa 10 mm.