La cultura del riciclo parte dalla promozione nelle scuole

La nuova collaborazione arricchisce “Packaging: che fantastica avventura!”, il programma educativo della Fondazione giunto alla quarta edizione, con due moduli didattici e due Premi Speciali Riciclo CONAI.

Fondazione Carta Etica del Packaging e CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, avviano una collaborazione per rafforzare l’educazione alla raccolta differenziata e al riciclo degli imballaggi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa unisce l’esperienza educativa della Fondazione e le competenze di CONAI per aiutare gli studenti a comprendere il valore dei materiali e il contributo che ciascuno può dare all’economia circolare.

La collaborazione si inserisce in “Packaging: che fantastica avventura!”, il programma della Fondazione che, giunto alla quarta edizione, accompagna le classi alla scoperta della storia, delle funzioni e dei materiali degli imballaggi. Per l’anno scolastico 2026/2027, il contributo di CONAI amplia il percorso con risorse dedicate alla gestione degli imballaggi dopo l’uso, collegando la conoscenza degli oggetti quotidiani alla comprensione dei processi che permettono di recuperarne i materiali.

Educare al riciclo significa infatti andare oltre l’indicazione del contenitore corretto: significa comprendere perché un materiale abbia valore, che cosa accada dopo la raccolta differenziata e come la qualità dei conferimenti contribuisca al successivo riciclo. L’obiettivo è offrire agli insegnanti strumenti per tradurre questi temi in esperienze di apprendimento adatte all’età degli studenti.

Due nuovi moduli didattici, uno per ciascun livello scolastico, affiancano i materiali e le attività già previsti dal programma. Per la scuola primaria, spiegazioni, esempi e proposte creative aiutano a riconoscere gli imballaggi e a scoprire come possano diventare nuove risorse. Per la scuola secondaria di primo grado, gli approfondimenti sul ciclo di vita, sull’economia circolare e sui processi di riciclo si accompagnano ad attività di osservazione della raccolta differenziata nel proprio territorio.

A valorizzare il lavoro delle classi saranno anche due Premi Speciali Riciclo CONAI, istituiti nell’ambito del concorso nazionale conclusivo del programma: uno destinato alla scuola primaria e uno alla scuola secondaria di primo grado. I riconoscimenti si aggiungono ai quattro premi della Fondazione e ai Premi Speciali Ambasciatori.

Con questa collaborazione, Fondazione Carta Etica del Packaging e CONAI rafforzano il legame tra conoscenza degli imballaggi ed educazione ambientale, riconoscendo nella scuola un luogo fondamentale per costruire competenze e abitudini consapevoli, da condividere anche in famiglia.

Informazioni, materiali didattici e regolamento:

https://fondazionecartaeticapackaging.org/packaging-che-fantastica-avventura-un-compagno-di-viaggio-per-lumanita-sin-dalla-pre