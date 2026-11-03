Best Packaging 2027: l’innovazione del packaging guarda al PPWR

Al via la nuova edizione del contest, dedicata alle soluzioni che anticipano le sfide del regolamento europeo. Candidature aperte fino al 4 dicembre 2026.

Come cambia il packaging nell’era del PPWR? Quali innovazioni stanno già trasformando gli imballaggi in soluzioni più sostenibili, efficienti e circolari? A queste domande guarda Best Packaging 2027, il concorso promosso da Istituto Italiano Imballaggio e organizzato da Packaging Meeting Srl, che torna con un’edizione dedicata a uno dei temi più attuali per l’industria del settore.

“Obiettivo PPWR – Il packaging progettato secondo i principi del PPWR” è il filo conduttore della nuova edizione, che punta a valorizzare le risposte concrete delle imprese alle sfide introdotte dal Regolamento (UE) 2025/40. Non soltanto adeguamento normativo, dunque, ma un’occasione per ripensare gli imballaggi, migliorandone le prestazioni e riducendone l’impatto ambientale.

Dall’alleggerimento alla riciclabilità, dall’impiego di materiali riciclati ai sistemi di riutilizzo e refill, fino all’ottimizzazione dei processi produttivi e logistici: il concorso accende i riflettori sulle molte strade attraverso cui il packaging può evolvere. Nessun materiale privilegiato e nessuna soluzione valida per tutti, ma progetti capaci di dimostrare miglioramenti concreti, senza rinunciare alla sicurezza, alla protezione del prodotto e alla funzionalità.

Accanto ai riconoscimenti principali tornano due premi speciali: Luxury Packaging – Bellezza Responsabile, dedicato alle soluzioni che coniugano eccellenza estetica e sostenibilità, e Innovazione Tecnologica, che valorizza i progressi nei materiali, nei processi e nelle tecnologie applicate all’imballaggio.

Best Packaging si conferma così una vetrina per l’innovazione della filiera, offrendo alle aziende l’opportunità di dare visibilità ai propri progetti e, per i vincitori che ne possiedano i requisiti, di accedere ai WorldStar Awards, il concorso internazionale della World Packaging Organisation.

Le candidature sono aperte fino al 4 dicembre 2026. Possono partecipare soluzioni già in commercio da non oltre due anni o prototipi in fase avanzata di industrializzazione, di qualsiasi materiale e settore di applicazione.

Informazioni e iscrizioni: www.istitutoimballaggio.it – comunicazione@istitutoimballaggio.it