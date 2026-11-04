Il futuro del packaging in cartone fa tappa in Veneto

Il 28 e 29 ottobre i vincitori del Pro Carton Young Designers Award hanno partecipato ai Training Days tra Santa Giustina e Pianezze, alla scoperta della filiera del cartone e del cartoncino.

Per due giorni il Veneto è diventato un laboratorio di formazione per i giovani talenti europei del packaging sostenibile. Il 28 e 29 ottobre, i Training Days di Pro Carton hanno portato i vincitori dei Pro Carton Young Designers Awards 2026 all’interno di due eccellenze venete della filiera: RDM Group, produttore di cartoncino riciclato, e Lucaprint, azienda cartotecnica specializzata nella progettazione e produzione di packaging.

I dieci giovani partecipanti si sono distinti nel concorso con progetti capaci di coniugare creatività, funzionalità e sostenibilità. L’edizione di quest’anno ha raccolto oltre 1.000 candidature presentate da studenti di scuole e università di tutta Europa.

Con i Training Days, il percorso dei vincitori prosegue oltre la competizione, entrando nei luoghi della produzione. La prima tappa si è svolta nella cartiera RDM Group di Santa Giustina, nel Bellunese, per conoscere da vicino la lavorazione del cartoncino. Il programma è proseguito nello stabilimento Lucaprint di Pianezze, in provincia di Vicenza, con un confronto sui progetti dei designer e una visita ai processi che trasformano il materiale in confezioni.

Al centro dell’esperienza, l’incontro tra la libertà della sperimentazione e le competenze necessarie per dare forma a un prodotto industriale. Avvicinare formazione e industria significa fornire ai futuri designer gli strumenti per affrontare questa complessità.

È in questo passaggio, dall’intuizione alla sua applicazione, che si inseriscono i Training Days: un investimento sulle competenze delle nuove generazioni e sulla capacità della filiera di tradurle in innovazione.

Un riconoscimento anche al design italiano

Tra i progetti vincitori di questa edizione si è distinto anche il talento italiano: Giada Gasparet e Luca Adami, di ISIA Roma Design – sede di Pordenone, hanno conquistato il Public Award, assegnato dal pubblico. Il loro progetto, Struky Struky – Share with Everyone, reinterpreta la confezione degli strucchi friulani con due vaschette separate per la ricetta tradizionale e la variante senza glutine.

Progettare per un mercato che cambia

Per chi progetta, la sfida è integrare riciclabilità, protezione del contenuto ed efficienza nell’impiego delle risorse, senza perdere di vista la sostenibilità economica. Anche alla luce delle aspettative dei consumatori: secondo la Consumer Survey 2026 di Pro Carton, condotta su oltre 5.000 persone in cinque Paesi europei, il 69% degli intervistati italiani indica la facilità di riciclo tra le caratteristiche più importanti del packaging. A parità di prodotto, inoltre, l’89% sceglierebbe una confezione in cartone o cartoncino rispetto a una in plastica.

Preferenze che devono misurarsi con un’attenzione altrettanto forte alla convenienza: il 73% degli italiani dichiara di scegliere prodotti sostenibili solo se proposti allo stesso prezzo delle alternative tradizionali.