BESTINFLEXO 2026: ecco le aziende finaliste

Conclusa la valutazione dei campioni in gara al BESTINFLEXO 2026: cresce l’interesse delle aziende italiane della stampa flexo per il concorso, vetrina di qualità ed eccellenza del settore. Appuntamento a Milano il 25 novembre per la cerimonia di premiazione.

La giuria di Bestinflexo 2026 si è riunita la scorsa settimana per esaminare i lavori presentati al concorso e individuare le aziende che si contenderanno il podio della prossima cerimonia di premiazione. I lavori si sono articolati in due fasi. La prima giornata è stata dedicata a una preselezione, affidata esclusivamente ai tecnici della giuria, che hanno effettuato un primo esame dei campioni, escludendo quelli caratterizzati da difetti evidenti e non compatibili con gli standard qualitativi richiesti dal concorso. Questa prima selezione ha permesso di concentrare il successivo lavoro della giuria completa sui campioni che rispondevano ai requisiti qualitativi richiesti, garantendo un’analisi più approfondita e un confronto puntuale tra le diverse realizzazioni.

La valutazione si è quindi sviluppata nell’arco di due giornate di lavoro, durante le quali i sei giurati hanno esaminato e confrontato i lavori in concorso, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate in ambiti differenti della filiera della stampa e del packaging. La giuria di Bestinflexo 2026 era composta da: Angela Conti, coordinatrice del Comitato tecnico ATIF; Pietro Ferrieri, esperto di stampa flexo; Sergio Colombotto, esperto di stampa flexo; Diego Lazzarin, Sviluppo prodotti a marchio Bennet; Mirco Pieragnoli, R&S Packaging Bolton Group; Mauro Pascutto, Direzione Comunicazione & Marketing – Ufficio Grafica Esselunga.

Il confronto tra i giurati ha portato alla definizione delle seguenti aziende selezionate, che il 25 novembre prossimo a Milano saliranno sul palco della cerimonia di premiazione di Bestinflexo 2026.

ALUCART, ARO, CARTIMBALLO, CARTOTECNICA POSTUMIA, CLODIA PRINT, DS SMITH- BELLUSCO, EKAFLEX, ESSEBISTAMPA, ETIC.A, FIORINI PACKAGING, FLESSOFAB, G.M. GRAFICA, GRAFICHE PRADELLA, ICOM, IPI, IPV PACK, LIC PACKAGING, MACA, MULTI-COLOR ITALIA, POLIGRAFICA VENETA, POPLAST, SACCHITAL GROUP, SCATOLIFICIO CERIANA, SCATOLIFICIO FO.GI.BE., SCATOLIFICIO POZZI, SCATOLIFICIO TS, SDR PACK, STRACCIA PACKAGING, TECH-IT PACKAGING, TERMOPLAST NORD, TIKEDO.

L’edizione 2026 si distingue anche per la presenza di nuovi nomi tra le aziende selezionate. Un segnale positivo che conferma la capacità di Bestinflexo di ampliare ogni anno il proprio richiamo e di coinvolgere un numero crescente di aziende di stampa flessografica. Il concorso si conferma così un’importante vetrina per le imprese italiane, offrendo un’occasione di confronto, visibilità e riconoscimento delle competenze del settore.

L’appuntamento è a Milano il 25 novembre 2026, in occasione della cerimonia di premiazione di Bestinflexo, per celebrare insieme i risultati, la qualità e l’evoluzione della stampa flessografica italiana.