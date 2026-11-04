Firmata a Lucca la lettera di intenti per il primo network europeo sulla formazione cartaria: 11 Atenei insieme per l’innovazione e la ricerca

La firma è avvenuta durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Carta e del Cartone.

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico del Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Carta e del Cartone” dell’Università di Pisa, si è svolta a Lucca la firma ufficiale della Lettera di Intenti volta a istituire il primo network europeo di cooperazione universitaria nel settore della carta e del cartone.

La sigla del documento ha visto l’adesione di 11 università europee provenienti da 9 Paesi:

Austria : TU Graz – University of Technology

: TU Graz – University of Technology Finlandia : Aalto University, Åbo Akademi University e University of Eastern Finland

: Aalto University, Åbo Akademi University e University of Eastern Finland Francia : Grenoble INP – Pagora, UGA

: Grenoble INP – Pagora, UGA Germania : Hochschule München University of Applied Sciences

: Hochschule München University of Applied Sciences Italia : Università di Pisa

: Università di Pisa Norvegia : Norwegian University of Science and Technology

: Norwegian University of Science and Technology Polonia : Lodz University of Technology

: Lodz University of Technology Repubblica Ceca : Czech University of Life Sciences Prague

: Czech University of Life Sciences Prague Spagna: Universitat Politècnica de Catalunya

All’incontro hanno preso parte diversi Atenei europei e rappresentanze di categoria per l’avvio del primo Tavolo Permanente sulla Formazione.

L’importanza del network e la crescita del polo universitario a Lucca

La nascita di questo network costituisce un passaggio strategico per la creazione di una piattaforma permanente di cooperazione tra accademia e industria. L’accordo consentirà di sviluppare doppi titoli e percorsi di studio condivisi, promuovere la mobilità di studenti e docenti tramite programmi Erasmus, attivare laboratori di ricerca congiunti sull’innovazione e sulla transizione ecologica e rafforzare la rete dei talenti a livello continentale.

L’iniziativa consolida il ruolo di Lucca quale capitale e polo di riferimento europeo per la formazione e la ricerca cartaria. Il Corso di Laurea Magistrale, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa e gestito con la Fondazione Fahre presso il complesso di San Micheletto, registra una crescita costante e un forte prestigio internazionale.

Per l’anno accademico sono pervenute centinaia di candidature da tutto il mondo per soli 30 posti disponibili, a garanzia dell’alta qualità formativa e di un inserimento lavorativo immediato.

Il corso è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da Assocarta e da numerose aziende leader del distretto cartario: Andritz, Bw Converting, Cartiere Carrara, Celtex, DsSmith, Eurovast, Fosber, Lucart, Lucense, Oradoc, Paper Board Alliance, Sofidel, Toscotec, Wepa.

Un documento propedeutico al Multilateral Document of Cooperation

La Lettera di Intenti esprime l’impegno comune dei rappresentanti universitari a promuovere l’iniziativa presso le rispettive istituzioni. Il documento è esplicitamente propedeutico all’approvazione e alla successiva firma formale del Multilateral Cooperation Agreement che definirà la struttura operativa della collaborazione.

“La firma della lettera di intenti per un network europeo sulla formazione cartaria è motivo di orgoglio per il nostro corso di laurea magistrale in ingegneria della carta e del cartone che ne è stato promotore – ha detto Patrizia Cinelli, presidente del corso di laurea magistrale – La cooperazione con università europee porterà valore al nostro percorso formativo e aprirà la strada a progetti e collaborazioni. Siamo molto soddisfatti di questo traguardo e della piacevole e stimolante esperienza derivata dall’incontro con i rappresentanti delle università ed enti europei presenti alla cerimonia”.

Lo sviluppo e il coordinamento del network saranno affiancati dal sostegno diretto di CEPI (Confederazione delle industrie cartarie europee), garantendo un raccordo costante tra i percorsi accademici e le esigenze industriali di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità in Europa.