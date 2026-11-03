Zincopar è tra i vincitori della prima edizione degli Esko Dot Awards, grazie a un progetto che dimostra come tecnologie avanzate di screening e un workflow digitale integrato possano garantire una qualità di stampa eccezionale, semplificando al contempo la produzione.

Premiata durante una cerimonia di prestigio nell’ambito di Esko World 2026 a New Orleans, Zincopar ha ricevuto il Quartz Award nella categoria Water Web per il progetto Brainrot Collectible Trading Card Packaging. La giuria ha sottolineato come il lavoro si sia distinto per la precisione nella riproduzione del punto, la nitidezza delle immagini, l’accuratezza della messa a registro e la costanza dei risultati ottenuti su grafiche complesse stampate con inchiostri a base acqua.

“Il risultato raggiunto da Zincopar dimostra come la combinazione di tecnologie avanzate di screening, competenze di processo e integrazione del workflow possa ampliare i confini della qualità di stampa flessografica”, ha dichiarato Jan De Roeck, Director of Marketing, Industry Relations and Strategy di Esko. “I Dot Awards celebrano gli stampatori e gli specialisti della prestampa che contribuiscono a innalzare gli standard del settore, e Zincopar rappresenta un eccellente esempio di come l’innovazione possa tradursi in vantaggi concreti e misurabili per la produzione”.

Fondata nel 1938, Zincopar si è evoluta da azienda specializzata nella produzione di lastre da stampa in zinco a importante realtà nella prestampa flessografica, con sedi a Parma e Treviso.

Il progetto premiato riflette la complessità delle sfide produttive che Zincopar affronta quotidianamente. Il cliente richiedeva la riproduzione di 15 grafiche coordinate, con colori uniformi e un livello di dettaglio eccezionale, utilizzando inchiostri a base acqua. Grazie a un approfondito lavoro di ottimizzazione della prestampa e profilazione colore, il team ha stabilito che era possibile raggiungere la qualità richiesta con la tradizionale stampa in quadricromia, anziché con il processo a sette colori inizialmente previsto, semplificando la produzione senza compromettere il risultato finale.

“Abbiamo scelto di candidare questo progetto perché rappresenta perfettamente il tipo di lavoro che gestiamo ogni giorno”, ha dichiarato Massimo Cipolla, CEO Zincopar Group. “Poiché le diverse grafiche appartenevano alla stessa gamma di prodotti, anche minime variazioni cromatiche o nella qualità di riproduzione avrebbero potuto compromettere l’uniformità del packaging finito. Siamo riusciti a superare questa sfida utilizzando le più recenti tecnologie Esko all’interno del nostro workflow integrato”.

Zincopar ha sviluppato un ambiente produttivo integrato che comprende progettazione strutturale, prestampa, gestione del colore, automazione del workflow e incisione delle lastre. La connessione tra questi processi consente di standardizzare la produzione, ridurre gli interventi manuali e ottenere risultati ripetibili anche nelle applicazioni più impegnative.

“La nostra azienda utilizza esclusivamente tecnologie Esko”, ha aggiunto Massimo Cipolla. “All’interno di questo ecosistema, Esko Quartz Screening ha contribuito a garantire la definizione delle immagini, transizioni tonali uniformi e la costanza produttiva richieste dal progetto vincitore”.

La tecnologia Quartz ha inoltre ottenuto importanti riconoscimenti nel settore, tra cui il recente FlexoTech Innovation Award, a conferma del suo contributo all’evoluzione della produzione delle lastre flessografiche e della qualità di stampa.

Per Zincopar, il Dot Award riconosce anni di investimenti in tecnologia, competenze e collaborazione, compreso il lavoro svolto a stretto contatto con il partner di stampa Ekaflex per realizzare il progetto vincitore.

“Ricevere il Quartz Award rappresenta un importante riconoscimento per Zincopar ed è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Massimo Cipolla. “È il risultato del nostro impegno costante negli investimenti, nell’innovazione e nella collaborazione lungo tutta la filiera, con l’obiettivo di ottenere risultati eccellenti e continuare a innalzare gli standard qualitativi della stampa flessografica.

“Desideriamo ringraziare Esko, il nostro partner tecnologico, con cui condividiamo da molti anni una visione basata sull’innovazione e sul miglioramento continuo della stampa flessografica, ed Ekaflex, con cui abbiamo sviluppato questo progetto attraverso una stretta collaborazione e un dialogo costante tra prestampa e stampa”, ha aggiunto. “Per Zincopar, questo premio non è un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo a continuare a investire, sperimentare e innalzare gli standard qualitativi della stampa flessografica”.

La prima edizione degli Esko Dot Awards ha raccolto 29 candidature provenienti da tutto il mondo, valutate da una giuria indipendente sulla base di tre criteri: qualità tecnica di stampa, grado di difficoltà ed eccellenza nell’utilizzo dell’ecosistema Esko.