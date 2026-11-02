Cartongraf 1890 S.r.l., attiva nella produzione e trasformazione di materiali autoadesivi e nelle soluzioni per il packaging e la visual communication, ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda di ICMI – Industria Costruzione Macchine Imballaggio S.r.l. dedicato alla commercializzazione della carta gommata. Il valore complessivo dell’operazione è superiore a un milione di euro.

Il perimetro comprende gli asset del ramo, il portafoglio clienti e i relativi rapporti commerciali. Cartongraf, già presente nel segmento della carta gommata, con l’operazione amplia la propria copertura commerciale e acquisisce nuove competenze e relazioni con la clientela.

L’acquisizione arriva in una fase favorevole per l’industria italiana delle tecnologie per il packaging. Secondo i dati UCIMA, nel 2025 il comparto ha raggiunto 10,46 miliardi di euro di fatturato (+4%), con esportazioni per 8,19 miliardi. Il mercato interno è cresciuto più rapidamente, del 9,9%, a 2,27 miliardi.

«Questa acquisizione rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita – dichiara Dylan Pedico, Amministratore Delegato di Cartongraf 1890 –. La carta gommata completa la nostra offerta nel packaging e ci permette di integrare nuove competenze, clienti e relazioni commerciali. Vogliamo costruire un gruppo sempre più strutturato, capace di presidiare una parte crescente della filiera e di prepararsi a una nuova fase di sviluppo anche sui mercati internazionali».

Continuità commerciale e partnership tecnica

Con il ramo d’azienda entra in Cartongraf anche Barbara Pellegrinelli, storica responsabile commerciale della divisione Carta Gommata di ICMI. Il suo ingresso assicura continuità nella gestione dei clienti e porta all’interno del gruppo le competenze e le relazioni sviluppate negli anni.

Prosegue anche la collaborazione con PKG S.r.l., produttore di nastratrici e umettatrici. Le due aziende lavoreranno insieme allo sviluppo di nuovi prodotti e si scambieranno know-how tecnico. Un punto di attenzione specifico sarà la compatibilità tra le macchine già installate presso i clienti e i materiali Cartongraf. Così l’azienda potrà offrire, oltre al materiale, competenza tecnica sulle applicazioni e sui sistemi usati nei processi di imballaggio.

Una filiera integrata, dalla produzione alla distribuzione

L’operazione fa parte di un percorso di crescita più ampio di Cartongraf 1890 nei materiali autoadesivi, nel packaging e nella visual communication, basato sull’integrazione della filiera. A questo modello contribuisce D&K Group, attivo nei trasporti e nella logistica. Avere queste competenze all’interno del perimetro del gruppo consente a Cartongraf di gestire direttamente più fasi, dalla produzione alla distribuzione. Ne derivano un maggiore controllo sui processi e una gamma più ampia di servizi per la clientela.

Prossima tappa: i mercati esteri

Il gruppo intende completare entro fine anno il percorso di consolidamento in Italia, per poi accelerare la presenza all’estero facendo leva sulla rete di partner internazionali costruita negli anni.

«Il consolidamento in Italia è il primo passaggio di un progetto più ampio – conclude Pedico –. Stiamo creando le condizioni industriali e commerciali per portare progressivamente il nostro modello sui mercati internazionali, facendo leva sulle partnership che abbiamo già sviluppato».

Nell’operazione ICMI è stata assistita da Matteo Lorito, partner di DCA.