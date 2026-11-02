Vetaphone celebra 75 anni di innovazione

Fondata nel 1951 da Verner Eisby e ancora oggi di proprietà familiare, nel 2026 Vetaphone celebra il suo 75° anniversario. Tuttavia, lungi dall’adagiarsi sugli allori della sua illustre storia, l’azienda è fortemente concentrata sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia nel campo del trattamento superficiale.

“Siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti come l’azienda che ha inventato il trattamento corona; ma, cosa ancora più importante, sfruttiamo la nostra esperienza e il nostro know-how, assolutamente unici, per perfezionare il trattamento superficiale attraverso un costante processo di ricerca e sviluppo. Il mercato è in continua evoluzione e dobbiamo assicurarci di essere sempre un passo avanti rispetto alle tendenze”, sottolinea l’amministratore delegato Michael Behrens. Un contributo fondamentale è arrivato, nel corso delle generazioni, dai dipendenti che, con grande dedizione, hanno costruito solide relazioni sia con i clienti che con i partner. L’etica aziendale è fondata sull’innovazione, con l’obiettivo costante di rimanere i migliori nel settore per le aziende di stampa, trasformazione ed estrusione che ricercano un trattamento superficiale di alta qualità.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione di leader globale in questa tecnologia specifica, grazie a investimenti continui. Monitoriamo costantemente le tendenze del mercato e i riscontri che riceviamo dai nostri utenti e dagli OEM; questo ci aiuta a orientare le nostre attività di ricerca e sviluppo. È così che abbiamo dato vita, qui in Danimarca, a un centro dimostrativo completamente attrezzato e a un laboratorio di prova unico nel suo genere. Entrambe le strutture consentono un’interazione personalizzata tra i nostri tecnici e quelli dei nostri clienti: un aspetto cruciale per creare valore e garantire il loro successo commerciale”.

Ma la tecnologia migliore, da sola, non basta senza le competenze necessarie a supportarla. Vetaphone è orgogliosa del suo servizio di assistenza globale, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno: ovunque nel mondo sia in funzione una tecnologia Vetaphone, è sempre possibile ricevere supporto in caso di necessità. «Essendo una componente essenziale e perfettamente integrata nell’intera linea produttiva, il trattamento superficiale deve sempre garantire prestazioni affidabili, una qualità costante ed efficienza produttiva completa,” spiega Behrens. A nome della famiglia, Frank Eisby ha concluso: “Sono certo che mio padre sarebbe molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato negli ultimi 75 anni. Ma guardo anche al futuro con grande fiducia, consapevole di aver costruito un’organizzazione altamente qualificata, dotata sia di esperienza che di impegno. Vetaphone è una realtà unica e intendiamo far sì che rimanga tale”.