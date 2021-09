Körber: donazioni in Italia grazie alla Business Area Tissue

In occasione del suo 75° anniversario, il gruppo tecnologico internazionale Körber sostiene 75 progetti e organizzazioni locali con una donazione di 1.000 euro ciascuno. In una campagna interattiva, i dipendenti hanno presentato suggerimenti a sostegno delle loro iniziative e dei progetti preferiti, che sono stati poi messi ai voti. In Italia i dipendenti del Gruppo, presente con la Business Area Tissue a Lucca e Bologna, hanno scelto cinque associazioni: la Scuola primaria di Pieve San Domenico, l’Istituto Enrico Fermi a Lucca, la fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, Fondazione Fightthestroke, WWF Italia.

“Tu suggerisci, Körber dona”. Questo è stato l’appello con cui il Gruppo Körber ha lanciato nell’anno del proprio anniversario. Un’iniziativa che ha avuto successo in tutte le Business Areas Körber: i dipendenti delle sedi in tutto il mondo hanno inviato più di 250 suggerimenti. In una votazione online, i dipendenti hanno poi selezionato 75 progetti e organizzazioni locali.

L’attività ha avuto un grandissimo successo anche in Italia dove Il Gruppo è presente con la Business Area Tissue e tra le proposte presentate, sono stati scelti cinque progetti: la Scuola primaria di Pieve San Domenico, l’Istituto Enrico Fermi, la fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Fondazione Fightthestroke e WWF Italia.

Queste le motivazioni delle scelte:

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer O.N.L.U.S. di Firenze: “Grazie alla ricerca e alle strutture speciali per bambini e famiglie, l’Ospedale Pediatrico Meyer è diventato un fiore all’occhiello in Italia e in Europa. Voglio sostenerlo affinché aiuti sempre più bambini e famiglie”.

Progetto di Biotecnologie Educativa – I.T.I.S Enrico Fermi di Lucca: “Il tema principale della biotecnologia è lo sviluppo di soluzioni robotiche a supporto della biomedicina e la creazione di protesi che possano migliorare lo stile di vita delle persone con difficoltà motorie.

Scuola Primaria in San Domenico, Pieve San Paolo: “L’obiettivo del progetto è che gli alunni interiorizzino il pensiero critico, acquisiscano nuove conoscenze, imparino e rafforzino le competenze professionali. Questa attività costituirà la base perché siano in grado di lavorare con successo in gruppo”.

Fondazione Fightthestroke di Milano: “Ho un bambino piccolo che ha un notevole ritardo motorio dovuto a paralisi cerebrale (CP). L’Associazione è un punto di riferimento sia per gli scambi con altre famiglie sia per le iniziative che portano avanti”.

WWF Italia: “L’organizzazione cerca di proteggere l’habitat animale e la biodiversità in Europa”.

Così, Körber sosterrà organizzazioni e progetti a livello globale vicino alle sue sedi. Oltre alle istituzioni che mirano a creare un impatto sociale o culturale positivo, Körber supporta anche progetti educativi, organizzazioni per la conservazione della natura e la protezione dell’ambiente e cause umanitarie, alcune direttamente correlate alla gestione della pandemia globale del Coronavirus.

“In Körber siamo profondamente legati al nostro territorio, siamo felici quindi che tra le istituzioni premiate ci siano l’I.T.I.S Enrico Fermi di Lucca e la scuola primaria di Pieve S. Paolo, con cui collaboriamo da tempo perché crediamo fermamente nel supporto ai giovani. Siamo molto lieti di poter dare un contributo anche alla Fondazione Meyer di Firenze, una vera e propria istituzione in Toscana, nonché la Fondazione Fightthestroke di Milano e WWF Italia. La responsabilità della nostra Azienda si traduce, infatti, nell’adozione di una politica che sappia armonizzare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali”, ha detto Oswaldo J. Cruz, Chief Executive Officer della Business Area Körber Tissue.