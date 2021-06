La digitalizzazione è a livello mondiale una tendenza cui tutti si stanno allineando: l’obiettivo di ciascun produttore è quello di realizzare la propria soluzione di smart factory che, grazie a digitalizzazione e informatizzazione, sia in grado di organizzare al meglio il lavoro mettendo in contatto la parte di business e quella produttiva.

I benefici di una fabbrica digitale sono reali: l’aumento dell’efficienza produttiva passa infatti dalla capacità non solo di utilizzare al massimo le linee, ma anche di organizzare al meglio la forza lavoro ottimizzando risorse e riducendo gli sprechi.

Il settore tissue ha però esigenze specifiche che richiedono partner che possano capire a pieno le sue esigenze. Per questo Körber ha risposto unendo, in sinergia, due esperienze del Gruppo: la parte converting della Körber Business Area Tissue e la parte software di Kodis, azienda specializzata nell’integrazione di sistemi e software industriale.

“In Körber in questi mesi abbiamo lavorato per realizzare la convergenza tra la lean manufacturing e digitalizzazione della fabbrica, creando valore strategico per i nostri clienti con soluzioni innovative per aumentare l’efficienza dei siti produttivi. Unendo le proprie competenze, Körber Tissue e Kodis hanno sviluppato Tissue MOM, la soluzione di Manufacturing Operations Management (TMOM) creata appositamente per i tissue converter”, commenta Sebastian Jhon Nino Digital Sales Rapresentative.

TMOM è una soluzione completa che permette il controllo in tempo reale delle quattro aree cui è composta una fabbrica: produzione (MES), qualità, manutenzione, intralogistica e processi di magazzino.

La suite di moduli è in grado di gestire il processo manifatturiero end-to-end come ad esempio ricette di produzione, istruzioni elettroniche sul lavoro e requisiti degli ordini per ERP (Enterprise Resource Planning), riportando i risultati di performance di produzione e i materiali consumati.

I vantaggi dell’utilizzo del TMOM sono:

miglioramento dell’OEE, grazie ad una programmazione del lavoro e ad una riduzione delle ore dedicate a misurazioni, ispezioni e relazioni

riduzione di sprechi, errori di battitura, lamentele, gestione poco efficiente del magazzino e tempi di inattività

facilità di utilizzo: TMOM è usufruibile da qualunque tipo di utente e utilizzabile sia per dispositivi mobili, per PC industriali e desktop.

“L’appartenenza al Gruppo Körber ci permette di soddisfare le esigenze più impegnative dei clienti in termini di velocità, scelta e soluzioni tecnologicamente avanzate, potendo anche attingere alla competenza tecnologica di circa 10.000 collaboratori del Gruppo. TMOM è risultato di questa collaborazione che ha unito la competenza del più avanzato e completo fornitore al mondo di tecnologie dedicate al tissue con uno dei principali referti dell’integrazione dei sistemi di produzione”, conclude Franco Franceschi Performance Services Manager.