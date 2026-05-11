PerfectFold by Robatech conquista gli scatolifici italiani

In occasione dell’Assemblea Nazionale di Associazione CIS, svoltasi il 17 e 18 aprile 2026, Robatech ha acceso i riflettori su PerfectFold by Robatech, l’innovativo sistema per la piegatura precisa del cartone ondulato. L’interesse di imprenditori e “decision maker” è stato immediato, soprattutto per il concreto potenziale di riduzione dei costi e per la straordinaria semplicità di integrazione nei processi produttivi esistenti.

Grande protagonista al desk è stata la dimostrazione “live” del principio di funzionamento: il liquido di cordonatura SpeedUp veniva applicato con precisione sulla linea di piega di un cartone ondulato campione da un esperto Robatech, simulando ciò che avviene in modo automatizzato con gli impianti Robatech. Il risultato è stato tangibile fin da subito: una significativa riduzione della rigidità del materiale, che consentiva pieghe estremamente accurate con uno sforzo minimo. Una prova pratica che ha convinto anche i più esigenti.

PerfectFold ha piacevolmente sorpreso gli operatori del settore per una serie di vantaggi chiave: garantisce una precisione costante, pieghe perfette, dimensioni interne esatte e inserti impeccabili, contribuendo così a ridurre sensibilmente potenziali reclami per non conformità da parte dei clienti.

Allo stesso tempo, le linee di piega “ammorbidite” migliorano la stabilità del processo, au-mentando l’affidabilità nella produzione di cartone ondulato.

Il tutto si traduce in un significativo incremento dell’efficienza, della velocità e della sos-tenibilità, grazie alla riduzione degli scarti, a una maggiore resa dei materiali e a un minore impatto ambientale. Molto apprezzata anche la facilità con cui PerfectFold può essere integrato nelle linee produttive esistenti, senza necessità di interventi complessi.

La partecipazione all’evento ha confermato il posizionamento di Robatech non solo come leader nell’applicazione di adesivi hot melt, ma sempre più come partner tec-nologico completo per l’industria del packaging. In particolare, i produttori di sca-tole in cartone hanno mostrato molto interesse anche per i sistemi di applicazio-ne della colla a freddo. Prossima frontiera: un unico sistema di controllo che gestisca entrambe le applicazioni, colla a freddo e liquido di cordonatura, sullo stesso impianto.

“Il bilancio della nostra partecipazione alla manifestazione è stato estremamente positivo: durante l’evento abbiamo programmato successivi incontri di approfondimento con diverse aziende interessate”, commenta Erick Dusi, Sales and Marketing Director di Robatech Italia. “PerfectFold rappresenta uno strumento innovativo per ridurre scarti e non conformità nell’industria del cartone ondulato, migliorando in modo sostenibile la velocità della linea e l’efficienza produttiva”.