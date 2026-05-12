Canon annuncia di essere stata nominata Leader nell’ultimo report IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet 2025 Vendor Assessment. Il report valuta i fornitori di sistemi inkjet in base alle loro capacità complessive, inclusi l’innovazione, ampiezza e solidità del portfolio prodotti, qualità dell’assistenza e il supporto, l’esperienza del cliente e la visione a lungo termine.

IDC MarketScape riconosce il valore del portfolio Canon nel settore inkjet ad alta velocità (HSIJ), sottolineando che “rispetto alla precedente edizione di questo studio, in cui Canon figurava già nella categoria Leaders, l’azienda ha compiuto ulteriori passi avanti per rafforzare la propria posizione nel segmento”. Tra i miglioramenti citati figurano: l’estensione delle funzionalità di diversi prodotti inkjet ad alta velocità già affermati; l’annuncio della propria piattaforma di teste di stampa inkjet piezoelettriche da 1.200 dpi e dei futuri prodotti basati su di essa; l’annuncio di innovazioni nell’esecuzione e nell’erogazione dei servizi, volte a garantire agli utenti finali un maggiore livello di controllo e, di conseguenza, una superiore efficienza operativa; la collaborazione con molteplici partner del settore per ampliare l’integrazione con soluzioni di finishing.

Il report ha inoltre osservato che: “le macchine da stampa Canon integrano teste innovative con tecnologia proprietaria, come inchiostri polimerici a base d’acqua, teste di stampa da 1.200 dpi e forme d’onda proprietarie, combinando qualità di livello offset, costanza cromatica e versatilità dei supporti. Le caratteristiche peculiari includono sensori in linea per la profilazione del colore e la manutenzione automatizzata. Canon si avvale di catene di fornitura ben sviluppate, che hanno già raggiunto una scala operativa significativa. L’azienda può inoltre contare su una rete di assistenza globale strutturata, in grado di garantire tempi di risposta rapidi e una disponibilità affidabile di ricambi su scala mondiale. Canon sta innovando nell’area dell’assistenza, progettando programmi che consentono ai fornitori di servizi di stampa di formarsi per eseguire diversi livelli di manutenzione sulle proprie apparecchiature, al fine di ridurre i tempi di inattività”.

Il report sottolinea inoltre che Canon si trova in una posizione di forza anche grazie allo sviluppo delle proprie soluzioni di front-end digitale (PRISMA), che ottimizzano i flussi di lavoro, l’elaborazione dei file e l’interfaccia operatore.

Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & Innovation, Production Printing, Canon EMEA, commenta: “il riconoscimento di Canon all’interno del report IDC MarketScape riflette sia la profondità della nostra eredità nel settore inkjet ad alta velocità, sia il nostro impegno a lungo termine verso i clienti e la nostra incessante ricerca di nuovi standard attraverso l’innovazione continua. Crediamo che ciò che ci differenzia non sia solo la prestazione delle nostre macchine, ma anche l’affidabilità e il supporto allo sviluppo del business che siamo in grado di offrire come partner. Abbiamo costruito questa reputazione su oltre un decennio di esperienza nell’inkjet a foglio, un investimento di circa l’8% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo e un’organizzazione di assistenza che garantisce costante operatività. Fattori, questi, su cui i nostri clienti fanno affidamento”.

Portfolio inkjet ad alta velocità di Canon

A seconda dei volumi di produzione, del mix di applicazioni e del flusso di lavoro stabilito, i clienti possono scegliere tra le macchine a foglio varioPRINT iX1700 e varioPRINT iX3200 in formato B3 o varioPRESS iV7 in formato B2, oppure le soluzioni a bobina ProStream 2000 e 3000 e ColorStream 8000. Le soluzioni Canon comprendono tecnologie sia inkjet che toner; ciò significa che gli stampatori commerciali possono contare su un portfolio completo che risponde a tutte le esigenze applicative e alle aspettative di capacità produttiva. Canon ha iniziato a implementare la propria strategia per diventare un partner significativo e affidabile per i mercati delle etichette e degli imballaggi con gli annunci di LabelStream LS2000 e corrPRESS iB17.