Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) ha reso noto un nuovo accordo di collaborazione con il fornitore di software PrintFactory, che riguarda una suite di produzione integrata sviluppata appositamente per gli innovativi tavoli da taglio Kongsberg.

“È una notizia entusiasmante per noi, poiché si tratta del primo accordo software che abbiamo stipulato dopo essere diventati un’azienda autonoma all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato Stuart Fox, presidente di Kongsberg PCS. “All’epoca avevamo dichiarato la nostra intenzione di collaborare con i leader di settore, e questa è solo la prima di numerose partnership che offriranno un ulteriore livello di eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo”.

PrintFactory è una suite di produzione per il settore della stampa e della finitura. Comprende software di workflow per la gestione di attività ripetitive tramite app di rete, strumenti intelligenti e istruzioni XML per incrementare la produttività. “Oltre a questo, PrintFactory si concentra sulla gestione del colore con un RIP più intelligente, basato su un modulo colore avanzato che permette di realizzare stampe digitali di grande formato assolutamente perfette”, spiega Fox. “Grazie a funzionalità quali Editor, Layout, Printstation, a strumenti istantanei e componenti cloud, il nuovo software integrato può essere utilizzato insieme a iCut Production Console (IPC) di Kongsberg per correggere, prima di andare in stampa, i file originali di pressoché qualsiasi formato”.

Erik Strik, CEO di PrintFactory, spiega che, grazie allo strumento Editor, è possibile correggere font, colore e layout senza ricorrere a costose applicazioni grafiche di terze parti. “La funzione PrintFactory Layout permette ai produttori di stampare, tagliare, annidare e creare lavori fronte/retro. Gestisce la generazione del bianco e i colori speciali, e include strumenti specifici per vari segmenti: è una sorta di strumento universale per la preparazione dei lavori”, osserva Strik. “Printstation aiuta a bilanciare i carichi di lavoro e offre ai team un maggiore controllo della produzione, semplificando la distribuzione del carico. Lo strumento Just-in-Time Nesting consente agli utenti di eseguire intelligenti modifiche automatiche o manuali ai lavori anche all’ultimo secondo, senza rallentare la produzione”.