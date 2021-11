Miraclon premiata per la tecnologia PureFlexo™ Printing

Miraclon, ideatore di KODAK FLEXCEL Solutions, ha ricevuto un Pinnacle InterTech Award per PureFlexo™ Printing, una nuova tecnologia lanciata nella prima parte dell’anno. Accessibile attraverso KODAK FLEXCEL NX Print Suite per packaging flessibile, questa tecnologia consente di affrontare e controllare la diffusione indesiderata dell’inchiostro per consentire una finestra operativa più ampia e massimizzare l’efficienza, la ripetibilità e le prestazioni di stampa complessive. Il premio, sponsorizzato da PRINTING United Alliance e conferito per le tecnologie davvero innovative con un impatto significativo sui settori della stampa e della grafica, viene concesso per la quinta volta da PRINTING United Alliance per la pluripremiata tecnologia KODAK FLEXCEL NX.

“I progressi della tecnologia flessografica hanno incrementato l’efficienza e la qualità della stampa nel corso degli anni e l’innovazione di Miraclon contribuisce a un ulteriore miglioramento,” spiega James Workman, Vice Presidente, Technology e Research, PRINTING United Alliance. “I giudici hanno riconosciuto i vantaggi nella produzione offerti dal patterning avanzato e multifunzionale della superficie e garantiti utilizzando PureFlexo Printing in sala stampa.”

PureFlexo Printing utilizza la stessa tecnologia brevettata di Miraclon e creata dallo stesso team R&D responsabile dell’invenzione di FLEXCEL NX System, lanciato nel 2008, e basato sull’innovazione che Miraclon ha saputo portare sul mercato negli ultimi 13 anni. Esclusiva di KODAK FLEXCEL NX System, PureFlexo Printing offre una maggiore finestra operativa indipendente dal numero di linee, con risparmi composti dovuti al minor numero di interruzioni di stampa non programmate, tempi di inattività e ritardi ridotti e configurazioni colore più rapide che riducono i costi non necessari. Pensato specificamente per inchiostri a base solvente su applicazioni su pellicola, PureFlexo Printing massimizza l’efficenza di stampa, la ripetibilità e le prestazioni complessive garantendo, al contempo, a stampatori e fornitori di pre-stampa di ottenere stampe più pulite, colori stabili e profitti migliori per le rispettive aziende.

“Questo importante riconoscimento, che rappresenta l’industria grafica nel suo complesso, mette in evidenza il nostro impegno nello sviluppo continuo di tecnologie capaci di consentire all’industria della stampa flessografica di portare avanti la propria trasformazione in sofisticato processo manifatturiero,” commenta Dr John Anderson, Director of Advanced Print Applications di Miraclon. “PureFlexo Printing consente ai centri stampa di reimpostare l’equilibrio qualità-efficienza da tempo sotto pressione a causa delle richieste in costante espansione del settore grafico. Prendendo in considerazione la causa scatenante dei problemi che portano alle interruzioni di stampa non programmate, questa tecnologia non solo consente agli utenti di migliorare i propri profitti, ma anche di superare i limiti della stampa flessografica come è oggi conosciuta”.