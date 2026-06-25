Kolor+Service e T&K acquisiscono Tecnologie Grafiche

L’intesa porta nel Gruppo una gamma completa di soluzioni per la misurazione e il controllo del colore e della qualità di stampa – e l’esperienza di una delle figure più riconosciute del settore.

Kolor+Service e T&K, tra i principali fornitori italiani di inchiostri, prodotti e servizi per l’industria grafica, annunciano l’acquisizione di Tecnologie Grafiche, storica azienda veronese specializzata nella misurazione e nel controllo del colore e della qualità nei processi di stampa e di packaging. L’operazione amplia l’offerta del Gruppo ed estende la loro presenza lungo l’intera filiera, dalla prestampa alla nobilitazione.

Fondata nel 1983, Tecnologie Grafiche è stata la prima azienda in Italia a introdurre i sistemi di valutazione del colore e della qualità, i corsi di formazione su metodi e standard nei processi di stampa e le consulenze su calibrazione e certificazione. I densitometri Vipdens, distribuiti dall’azienda, hanno per primi introdotto la misurazione oggettiva del colore, sostituendo la valutazione a occhio.

Membro di Fogra da trentacinque anni ed esperto certificato Ugra (UCE), l’azienda è oggi distributore esclusivo per l’Italia di Datacolor/Techkon – con gli strumenti SpectroDens e il relativo software – ColorLogic di Hybrid Software, Barbieri electronics e PrintFlow. A questi si aggiungono le rivendite dei marchi GTI Graphic Technology e Peret.

Con questa acquisizione, Kolor+Service e T&K uniscono la propria rete di vendita e assistenza – capillare su tutto il territorio nazionale – alle tecnologie e al know-how di Tecnologie Grafiche. Il risultato è un’offerta integrata che accompagna il cliente in ogni fase del lavoro: la prestampa e la stampa digitale con ColorLogic e Barbieri, il controllo del colore in sala stampa con Datacolor/Techkon, l’automazione del flusso di lavoro con PrintFlow, la valutazione visiva con GTI e il controllo degli astucci con Peret.

I marchi rappresentati in esclusiva da Tecnologie Grafiche sono impiegati in oltre cento Paesi tra Europa, Americhe e Asia, in settori che spaziano dal tessile e abbigliamento alle vernici, dall’automotive alle materie plastiche, fino alla fotografia, al design e alla videografia.

“Questa acquisizione rappresenta un passo avanti importante nella strategia di crescita di Kolor+Service e T&K”, ha dichiarato Claudio Parietti, Direttore Generale di Kolor+Service. “Accogliendo Tecnologie Grafiche ampliamo il nostro portafoglio per la sala stampa con una gamma completa di strumenti per la misurazione e il controllo del colore e della qualità, e ci apriamo al mondo della prestampa e della stampa digitale. Potremo così offrire ai nostri clienti un supporto completo, dalla prestampa alla nobilitazione. L’esperienza di Andrea De Rossi sarà un valore aggiunto determinante, nella nostra missione di offrire ai clienti il colore giusto, sempre e a ogni passaggio della filiera”.

“Questa unione permetterà alla società che ho fondato nel 1983 di rilanciarsi e consolidarsi, con il contributo di energie nuove e fortemente motivate”, ha commentato Andrea De Rossi, Amministratore Unico di Tecnologie Grafiche. “Potendo contare su una struttura commerciale solida e ben organizzata, potrò dedicarmi maggiormente alle attività che prediligo: la formazione e la consulenza. Abbiamo infatti da poco realizzato una nuova sala corsi dove accogliere i giovani operatori e i clienti desiderosi di apprendere le tecniche di questo mestiere straordinariamente tecnico e creativo. Credo sia giusto trasmettere a chi sarà il tecnico o l’imprenditore di domani quanto ho imparato in oltre cinquant’anni di lavoro: sono certo che la condivisione di questo obiettivo ci darà, in futuro, grandi soddisfazioni”.