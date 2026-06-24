CARTES ha ricevuto, in collaborazione con importanti clienti, un totale di nove premi ai FSEA Gold Leaf Awards 2026, svoltisi a Nashville, negli Stati Uniti: 5 Ori, 1 Argento e 3 Bronzi!
I Gold Leaf Awards rappresentano uno dei principali riconoscimenti internazionali dedicati all’eccellenza nella stampa, nella nobilitazione e negli efetti speciali applicati al packaging e alla comunicazione visiva.
Le etichette premiate sono state realizzate in collaborazione con aziende converter di riferimento, confermando il valore delle tecnologie CARTES nella produzione di etichette ad alto impatto estetico, tecnico e comunicativo.
I lavori premiati sono i seguenti:
Best Use of Laser Cutting
Cervo London Gin Label – realizzata da FEGROUP Chiacchierino Label – realizzata da SOVEMEC
Best Use of Digital Embellishments – Label Creative Nebbiolo Churchill Label – realizzata da MULTISTAMPA (Italia) Naturelle Rosé – realizzata da BRAZICOLOR (Brasile)
Best Use of Digital Embellishments – Label Technical
SERIPRINT Rum – realizzata da SERIPRINT (Italia)
Oro del Sol Label – realizzata da CARTES in collaborazione con SOVEMEC e BASILE ADV (Italia)
London Gin Label – realizzata da CARTES
Best Use of Foil/Embossing – Label Digitally Printed
Quartese Limitless Label – realizzata da TONUTTI (Italia)
Best Use of Foil/Embossing – Label Creative
Le Fontanelle – realizzata da FEGROUP (Italia)
Questo importante risultato conferma la capacità delle soluzioni CARTES di supportare i clienti nella realizzazione di etichette distintive, combinando precisione tecnica, creatività, ﬁniture avanzate, nobilitazioni di alta gamma e converting digitale.
Grazie alle proprie tecnologie modulari per la stampa, la nobilitazione e il converting di etichette autoadesive, CARTES afianca i converter nello sviluppo di prodotti premium pensati per valorizzare il brand e diferenziare il prodotto sul mercato.
“Siamo estremamente orgogliosi di condividere questo importante risultato con i nostri clienti”, dichiara Enrica Lodi, CMO di CARTES. “I nove premi ricevuti ai Gold Leaf Awards 2026 dimostrano il valore della collaborazione tra la tecnologia CARTES, l’esperienza produttiva dei converter e la creatività dei designer applicata al settore delle etichette. Ogni etichetta premiata rappresenta un esempio concreto di come innovazione e qualità possano trasformare il packaging in un’esperienza distintiva.”
Questo successo raforza ulteriormente l’impegno di CARTES nello sviluppo di soluzioni innovative per il ﬁnishing delle etichette e conferma il ruolo dell’azienda come partner tecnologico per la produzione di etichette premium ad alto valore aggiunto.