Koenig & Bauer: una Rapida 145 e due CorruCUT per il Gruppo Model

Il Gruppo Model ha deciso di investire in una Rapida 145 con 11 gruppi stampa e finitura, oltre a due CorruCUT firmate Koenig & Bauer. La Rapida entrerà in produzione a Opava, Repubblica Ceca, nella primavera del 2022, mentre la prima delle due CorruCUT sarà installata in un secondo stabilimento ceco a Nymburk, verso la fine del prossimo anno. “Koenig & Bauer ha soddisfatto, sotto ogni punto di vista, le nostre aspettative in termini di qualità, sostenibilità e performance. Allo stesso tempo, eravamo alla ricerca di un partner unico per il nostro investimento sugli imballaggi. Con la sua ampia gamma di prodotti, Koenig & Bauer ha dimostrato di essere l’azienda perfetta per noi”, dice Roman Jamnický, COO di Model Obaly. L’installazione della seconda CorruCUT, invece, avverrà nello stabilimento polacco del gruppo a Czosnów, vicino a Varsavia. Queste tre macchine rappresentano un autentico progresso della tecnologia di stampa per l’industria del packaging e combinano elevata qualità e precisione di stampa con prestazioni leader di mercato.

Innovazione e nuovi sviluppi tecnici

Le due macchine CorruCUT sono le prime ad aver incorporato una nuova unità di fustellatura rotativa pre-impostabile. Questa novità permette di impostare il cilindro di fustellatura, che non è in uso, per un lavoro successivo, senza influire sulla produzione corrente. Quando il lavoro in corso viene terminato, i cilindri possono essere scambiati in modo completamente automatico. Christoph Müller, membro del board di Koenig & Bauer: “Con queste due macchine, Koenig & Bauer ha finalmente fatto il suo ingresso nel mercato della stampa diretta su cartone ondulato. Il nostro scopo è quello di ottenere una posizione di mercato stabile nel medio-lungo termine”. Le macchine saranno dotate di sistema di cambio rulli anilox e cinghie d’aspirazione al mettifoglio senza rulli d’alimentazione. Altri elementi ugualmente importanti del pacchetto macchina, sono i vari aggiornamenti software, che elevano ulteriormente i livelli di automazione e semplificano notevolmente il lavoro agli operatori macchina. “Il nostro team sviluppa costantemente caratteristiche tecniche nuove e innovative per le nostre macchine. Ascoltiamo i nostri clienti e collaboriamo con loro in partnership. Questo garantisce un ulteriore miglioramento delle prestazioni delle nostre macchine”, aggiunge Christoph Müller.

Rapida 145 con 11 gruppi stampa e finitura

È dal 1976 che la Model Obaly utilizza macchine da stampa offset, firmate Koenig & Bauer, per un totale macchine utilizzate pari a 12. La formazione attuale comprende: una Rapida 145, due Rapida 142 e una Rapida 106 per il medio formato.

La nuova Rapida 145 è stata acquistata per incrementare le capacità di stampa a Opava, a partire dalla primavera 2022. Verrà installata su fondamenta rialzate di 420 mm, così da poter ospitare la produzione di cartone pesante e ondulato. La sua configurazione è composta da: sei gruppi stampa, seguiti da un verniciatore e due gruppi intermedi d’essiccazione, che precedono un ulteriore gruppo stampa, un secondo verniciatore e tre sezioni estese d’uscita. I punti salienti dell’automazione includono: un sistema di non-stop automatico e di logistica di impilaggio, l’ingresso laterale libero DriveTronic SIS, il cambio lastra simultaneo con DriveTronic SPC e Plate Ident, oltre a sistemi di lavaggio CleanTronic Synchro per processi di lavaggio paralleli. Per consentire il funzionamento misto UV/convenzionale, e quindi la massima flessibilità nella finitura del prodotto in linea, la pressa dispone anche di essiccatori intermedi UV e una gamma completa di sistemi d’essicazione a IR, aria calda e UV nell’uscita allungata.

Tradizione abbinata a lungimiranza

Il Gruppo Model, con sede in Svizzera, è gestita nella sua quarta generazione da Daniel ed Elisabeth Model. L’azienda è stata fondata circa 150 anni fa e, nel frattempo, mantiene filiali in sette paesi. Il Gruppo Model sviluppa, produce e fornisce soluzioni di visualizzazione e imballaggio intelligenti, innovative e di alta qualità in cartone ondulato e solido. Il Gruppo Model, nelle sue 15 sedi europee, conta all’incirca 4,600 dipendenti. L’anno scorso, hanno prodotto un fatturato di più di €800 milioni. Particolare importanza è attribuita alla questione della sostenibilità – per diversi anni, ad esempio, l’azienda ha usato, nei suoi prodotti, quasi esclusivamente fibre riciclate.