A marzo, tutta la squadra di Koenig & Bauer Iberica si è trasferita nella nuova sede di Gavà, a 15 chilometri dalla sua precedente sede a El Prat de Llobregat vicino a Barcellona. L’azienda dispone ora di due grandi sale riunioni, un moderno magazzino e due sale open space per gli uffici. La nuova sede di produzione gode di una posizione favorevole anche per i visitatori internazionali: l’aeroporto è a soli dieci minuti di distanza e il centro di Barcellona è a soli 20 minuti di auto.

Koenig & Bauer Iberica sta pianificando un significativo ampliamento delle proprie capacità produttive nella nuova sede. L’intenzione è quella di implementare nuovi metodi di assemblaggio che si integreranno perfettamente nel layout dei due padiglioni; sono state inoltre riservate aree per la formazione e per le presentazioni per mostrare le ultime tecnologie di fustellatura. Il nuovo ambiente consentirà all’azienda di sviluppare ulteriormente il proprio potenziale, aumentare la produttività e affrontare nuovi obiettivi e richieste del mercato.

Iberica è stata fondata nel 1940 ed è specializzata nella produzione di fustellatrici piane automatiche dal 1965; fa parte del gruppo Koenig & Bauer dal 2016. All’interno del gruppo, Iberica è responsabile di tutto lo sviluppo, la produzione, l’attività di vendita e assistenza relative a fustellatrici piane di medio e grande formato per imballaggi in cartone e cartone ondulato.