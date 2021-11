I clienti hanno avuto un ruolo attivo, partecipando al dibattito in corso sugli imballaggi in occasione della seconda open house SPC “Tempi nuovi, nuove sfide e nuove opportunità”, che si è svolta a Lienz, in Austria, organizzata da Koenig & Bauer Durst.

Jochen Drösel, Chief Sales Officer di Schumacher Group, è stato uno dei principali relatori dell’evento che ha evidenziato tendenze, sfide e opportunità future per i mercati del cartone ondulato. Alcune sessioni presso il Durst Innovation Center East hanno incluso anche approfondimenti sulla macchina da stampa automatica single-pass Delta SPC 130 con inchiostri a base acqua per alimenti.

Il successo del Gruppo Schumacher, uno dei primi ad adottare la macchina single-pass Delta SPC 130 di Koenig & Bauer per il mercato degli imballaggi in cartone ondulato, ha già portato a un investimento in una seconda macchina. All’open house di SPC, Drösel ha condiviso la sua esperienza e i contatti coi brand owner e sulla stampa digitale del packaging, che Schumacher Group considera il futuro per la produzione nei mercati del cartone ondulato.

“È stato un evento davvero stimolante, fatto di interazione col pubblico e contenuti interessanti presentati dai leader del settore cartone ondulato. Si sono aperte nuove dimensioni e prospettive per il futuro degli imballaggi. I converter devono agire in anticipo rispetto alla curva del cambiamento normativo ed essere pronti per la maggiore attenzione dei brand alla sostenibilità e avere le capacità e le competenze per realizzare la personalizzazione di massa senza alcun compromesso sulla qualità. I brand owner richiedono che i nuovi metodi di produzione siano affidabili, conformi e convenienti. In un ambiente di produzione reale abbiamo potuto osservare come la stampa digitale single-pass aiuti i converter a soddisfare le richieste di tempi di consegna sempre più brevi con tirature ridotte”, commenta Robert Stabler, amministratore delegato di Koenig & Bauer Durst.

Il 10 febbraio 2022 Koenig & Bauer Durst organizzerà la terza open house SPC presso il Durst East Innovation Center di Lienz.