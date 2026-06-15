Il settore del cartone ondulato sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Con l’evoluzione dei mercati globali, la domanda di macchinari versatili e ad alte prestazioni, capaci di coniugare eccellenza tecnologica ed efficienza dei costi, non è mai stata così elevata. Koenig & Bauer Celmacch ha risposto a questa sfida lanciando la nuova serie Prima. Questa iniziativa non solo amplia il portafoglio dell’azienda, ma introduce anche una strategia di gruppo più articolata.

Un’espansione strategica del portafoglio prodotti

L’introduzione della serie Prima rappresenta una pietra miliare non solo per Koenig & Bauer Celmacch, ma per l’intero Gruppo Koenig & Bauer, impegnato a diventare un fornitore a gamma completa. Forte della sua reputazione nelle tecnologie all’avanguardia, il Gruppo mira a soddisfare le esigenze dei clienti che cercano un’alternativa alla High Board Line con un livello di investimento più contenuto, senza rinunciare a qualità, prestazioni e sicurezza.

La serie Prima, basata sulla collaudata tecnologia “Open Close” con unità mobili per un accesso e una manutenzione facilitati, è disponibile come Flexo Post Printer (Prima) o in combinazione con una fustellatrice rotativa (PrimaCUT). La gamma offre una soluzione entry-level che non scende a compromessi sugli standard fondamentali di qualità.

Luca Celotti, CEO di Koenig & Bauer Celmacch, sottolinea l’enorme potenziale: “Il volume di mercato della tecnologia Open Close è paragonabile a quello che attualmente serviamo con le nostre macchine della linea High Board. Per noi questo rappresenta un potenziale molto elevato, finora non sfruttato.”

Successo sul mercato

La risposta del mercato a questo riorientamento strategico è stata estremamente positiva. La prima macchina della serie Prima è stata venduta lo scorso anno a un cliente dell’Europa orientale, seguita rapidamente da altre due vendite nel Sud Europa nel corso del 2026.

La produzione della prima macchina Prima è già iniziata a Desenzano del Garda e procede con successo. Una volta completata, la seconda unità entrerà immediatamente in fase di assemblaggio in Italia, seguendo gli stessi rigorosi protocolli di qualità applicati alla prima macchina. Dopo accurati test e verifiche finali, la consegna della prima Prima è prevista per la fine dell’estate 2026, garantendo l’operatività presso il cliente entro la fine dell’anno.

La serie Prima: quando la qualità incontra l’efficienza

Un pilastro fondamentale della serie Prima è la nuova partnership strategica con il rinomato Guangdong Keshenglong Hi-Tech Group. Questa collaborazione consente di ottimizzare la produzione, permettendo a Koenig & Bauer Celmacch di offrire la qualità ingegneristica europea della serie Prima con la massima competitività.

Per garantire una transizione senza intoppi e il più alto livello di eccellenza operativa, le prime macchine della serie Prima verranno prodotte in Italia. Dopo la produzione delle prime unità e il raggiungimento dei risultati attesi, la produzione verrà progressivamente trasferita in Asia. Questo approccio assicurerà un’organizzazione ottimale e un trasferimento impeccabile di standard tecnici e know-how. Una volta completata la transizione, la serie Prima sarà prodotta negli stabilimenti di 60.000 m² del Guangdong Keshenglong Hi-Tech Group a Foshan.

Nonostante il trasferimento della produzione, Koenig & Bauer Celmacch rimane profondamente radicata nella tradizione europea. Il marchio “Engineered by Koenig & Bauer Celmacch” ne è la garanzia. Gli ingegneri italiani sono responsabili dello sviluppo e dei protocolli che regolano il processo di assemblaggio a Foshan, assicurando il pieno rispetto degli standard di qualità, durata e sicurezza attesi dal marchio Koenig & Bauer.

Hannah Potrawa, Direttrice del settore Cartone Ondulato di Koenig & Bauer, sottolinea: “Per me è molto importante ribadire che la sede italiana di Desenzano del Garda rimane il cuore dell’innovazione e dello sviluppo, nonché il centro di eccellenza per l’assistenza.” Anche la rinomata serie Chroma (High Board Line) continua a essere prodotta presso il sito produttivo principale in Italia, con Koenig & Bauer Celmacch pienamente impegnata nella sua realizzazione, garantendo che le macchine Chroma continuino a stabilire nuovi standard nel settore del cartone ondulato.

Prospettive future

L’espansione non si limita alla stampa e alla fustellatura rotativa. Guardando al futuro, Koenig & Bauer Celmacch prosegue il proprio sviluppo nel settore della post-stampa e della finitura. È già in corso la progettazione di CutPRO 2.1, una nuova fustellatrice piana dedicata al cartone ondulato. Insieme alla serie Prima, la nuova CutPRO 2.1 rappresenta un ulteriore tassello verso un portafoglio completo, assicurando che Koenig & Bauer Celmacch possa offrire la tecnologia più adatta a ogni esigenza di mercato, continuando a definire nuovi standard nel settore del cartone ondulato.