IRAC®: quarant’anni di innovazione al servizio dell’industria

Quarant’anni di esperienza, innovazione e sviluppo tecnologico. Il 2026 segna un importante traguardo per IRAC®, marchio storico specializzato nelle tecnologie per il recupero dei solventi e il lavaggio industriale, che celebra quattro decenni di presenza sul mercato confermando il proprio ruolo di riferimento per numerosi comparti dell’industria manifatturiera.

Più che una semplice ricorrenza, l’anniversario rappresenta l’occasione per ripercorrere l’evoluzione di un marchio che ha saputo accompagnare i profondi cambiamenti del settore, investendo costantemente in ricerca, innovazione e sicurezza.

Negli ultimi decenni le esigenze produttive sono infatti cambiate radicalmente. Oggi le aziende richiedono impianti sempre più automatizzati, efficienti dal punto di vista energetico, in grado di recuperare le materie prime, garantire continuità operativa e rispondere ai più elevati standard di sicurezza. Un’evoluzione che IRAC® ha saputo interpretare sviluppando soluzioni tecnologiche sempre più avanzate per il recupero dei solventi e la pulizia industriale.

Ricerca e innovazione come motore della crescita

La ricerca rappresenta da sempre uno dei pilastri della filosofia IRAC®. Nel corso degli anni il marchio ha costruito un importante patrimonio tecnologico fatto di soluzioni progettuali innovative, concetti coperti da brevetto e competenze sviluppate direttamente sul campo.

Questo know-how ha dato vita a una nuova generazione di impianti automatici caratterizzati da elevati livelli di automazione, affidabilità e prestazioni, pensati per soddisfare le esigenze di un’industria sempre più orientata all’efficienza e alla sostenibilità.

La sicurezza al centro del progetto

Nel trattamento dei solventi innovazione e sicurezza procedono di pari passo. Per questo motivo tutti gli impianti sviluppati sotto il marchio IRAC® vengono progettati ponendo particolare attenzione alle applicazioni in ambienti classificati ATEX, dove affidabilità e protezione rappresentano requisiti imprescindibili.

La sicurezza viene considerata parte integrante del progetto sin dalle prime fasi di sviluppo. Materiali, componentistica, sistemi di controllo, automazione e gestione dei cicli produttivi sono studiati per garantire la massima affidabilità operativa, contribuendo a ridurre i rischi e ad assicurare continuità produttiva.

ALPHA®: la nuova generazione della distillazione automatica

L’evoluzione tecnologica trova oggi la sua massima espressione in ALPHA®, il marchio dedicato agli impianti automatici per la distillazione e il recupero dei solventi.

Frutto di anni di ricerca e sviluppo, gli impianti ALPHA® rappresentano oggi il fiore all’occhiello dell’offerta aziendale, combinando automazione, modularità e gestione intelligente dei processi con una significativa riduzione dei consumi energetici.

Le innovative architetture progettuali consentono di rispondere alle esigenze delle aziende più strutturate, offrendo soluzioni affidabili, efficienti e già orientate ai paradigmi dell’Industria 5.0.

CARI®: il valore del servizio

Una tecnologia evoluta esprime tutto il proprio potenziale solo se supportata da un’assistenza competente e continuativa.

Con questo obiettivo nasce CARI®, il marchio che identifica tutte le attività di installazione, messa in servizio, assistenza tecnica programmata e manutenzione degli impianti.

L’obiettivo è accompagnare il cliente durante l’intero ciclo di vita dell’investimento, garantendo continuità operativa e massima efficienza anche dopo la consegna della macchina.

Soluzioni per numerosi comparti industriali

Le tecnologie sviluppate dai marchi IRAC®, ALPHA® e CARI® trovano oggi applicazione in numerosi settori industriali. Dal converting alla stampa flessografica e rotocalco, dall’industria chimica all’automotive, fino ai produttori di inchiostri, vernici, adesivi e resine, gli impianti consentono di recuperare e valorizzare i solventi contribuendo contemporaneamente alla riduzione dei costi operativi e dell’impatto ambientale.

L’obiettivo rimane quello che ha accompagnato il marchio fin dalle origini: trasformare uno scarto in una risorsa, migliorando l’efficienza dei processi produttivi e promuovendo un modello di industria sempre più sostenibile.

Uno sguardo al futuro

Il quarantesimo anniversario non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un percorso destinato a proseguire attraverso ulteriori investimenti nella ricerca, nell’automazione, nella digitalizzazione e nello sviluppo di tecnologie sempre più sicure, efficienti e sostenibili.

Oggi IRAC® continua il proprio percorso insieme ai marchi ALPHA®, dedicato agli impianti automatici di distillazione, e CARI®, specializzato nei servizi di installazione, assistenza tecnica e manutenzione.

Tre marchi complementari, un’unica visione: mettere a disposizione dell’industria soluzioni tecnologiche affidabili, sicure e capaci di accompagnare le sfide del futuro.

A tu per tu con Marco Alberti Ceo di IRAC

Il 2026 segna i quarant’anni del marchio IRAC®. Che significato ha questo traguardo?

“È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Non lo consideriamo tanto una celebrazione del passato quanto la conferma del valore costruito nel tempo attraverso innovazione, affidabilità e fiducia dei clienti. Quarant’anni rappresentano un patrimonio di competenze ed esperienza che continua a crescere e a tradursi in nuove idee e nuove soluzioni”.

Quali sono oggi le direttrici di sviluppo dell’azienda?

“Stiamo investendo con decisione nell’automazione dei processi, nella sicurezza per gli ambienti ATEX, nella digitalizzazione degli impianti e nello sviluppo di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Oggi la sostenibilità non è soltanto un obiettivo ambientale, ma rappresenta un vero fattore competitivo per le imprese”.

Qual è oggi il fiore all’occhiello della vostra offerta?

“La gamma ALPHA® MAV rappresenta la sintesi del know-how tecnico maturato in questi quarant’anni. Si tratta di impianti automatici di distillazione modulari e altamente automatizzati, progettati per garantire massima sicurezza, elevate prestazioni e semplicità di utilizzo. Sono soluzioni pensate per accompagnare l’evoluzione dell’industria nei prossimi anni”.

Quale valore aggiunto desiderate offrire ai vostri clienti?

“Per noi il rapporto con il cliente non termina con la consegna dell’impianto. Accanto alla tecnologia abbiamo sviluppato CARI®, il marchio dedicato all’installazione, all’assistenza tecnica e alla manutenzione. Crediamo che il valore di un investimento si misuri anche nella qualità del supporto che siamo in grado di garantire nel tempo. È questo approccio che ci permette di costruire relazioni durature e di affiancare concretamente i clienti nella crescita delle loro attività”.

IRAC CRESCE, GUARDA NUOVI MERCATI E PARTNER COMMERCIALI

Il rilancio del marchio e il consolidamento dell’attività stanno aprendo per IRAC una nuova fase di crescita. L’azienda sta registrando un’importante espansione delle opportunità commerciali, sia in Italia sia sui mercati internazionali, e sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione.

Per accompagnare questo sviluppo, IRAC sta rafforzando anche la propria rete commerciale, valutando l’ingresso di nuovi agenti e partner commerciali esterni, in Italia e all’estero.

Una scelta che nasce dalla volontà di sostenere l’espansione del business, presidiare nuovi mercati e cogliere le opportunità che stanno emergendo.