L’azienda, facente parte della holding BFT Group, ha annunciato la piena operatività della nuova struttura BFT CARBON situata a Robassomero, Torino. Questo traguardo segna l’inizio di una nuova era lo stabilimento, che vede uffici e linee di produzione/assemblaggio lavorare a pieno regime.

La regione di Torino è ben nota per il suo denso tessuto tecnologico e per l’ampio know-how nel campo della fibra di carbonio.

Con grande entusiasmo, BFT CARBON si inserisce in questo contesto, portando innovazione e competenza in un settore chiave per il futuro dei materiali avanzati. Un elemento di particolare orgoglio per l’azienda è l’attivazione completa della macchina CNC di Belotti S.p.A., simbolo dell’impegno verso l’eccellenza e la precisione. Questo strumento all’avanguardia permette di realizzare prodotti in fibra di carbonio di qualità superiore, unendo le migliori tecnologie disponibili alla dedizione aziendale per l’innovazione. La fibra di carbonio rappresenta il futuro dei materiali avanzati, offrendo una combinazione ineguagliata di forza e leggerezza. La missione in BFT CARBON è quella di esplorare le infinite possibilità offerte da questo materiale nel mercato della stampa, spingendo costantemente i confini dell’innovazione e della tecnologia.