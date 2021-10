Il gruppo Rossmann investe nella CorruCUT di Koenig & Bauer

ROMCARTON S.A., membro del gruppo francese Rossmann, ha deciso d’investire nella CorruCUT di Koenig & Bauer. Con sette gruppi stampa, sarà la CorruCUT più lunga mai realizzata finora. La messa in funzione di questa macchina è programmata per la prossima estate, quando inizierà la produzione a Popesti-Leordeni, vicino alla capitale rumena Bucarest, in uno dei più grandi e più moderni scatolifici dell’Europa sud-orientale. “Nel corso degli ultimi anni abbiamo seguito da vicino i progressi di Koenig & Bauer, nel campo della lavorazione del cartone ondulato. Inoltre, siamo anche riusciti a visitare gli impianti macchine già esistenti qui in Romania e in Germania. Le nostre aspettative sulla nuova macchina erano evidenti – la massima qualità possibile del prodotto, tempi brevi di avviamento e un partner affidabile al nostro fianco. Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco di Koenig & Bauer, così da poter sviluppare ulteriormente la CorruCUT”, dice Guillaume Grandviennot, Direttore Tecnico per le attività correlate al cartone ondulato alla ROSSMANN Romania.

Koenig & Bauer ha una sua filosofia, ovvero quella di concentrarsi sulle aspettative che i clienti hanno sulle loro macchine. “È dal 2019 che conduciamo trattive serrate con la ROMCARTON. Durante una visita per vedere la nostra tecnologia in azione, la ROMCARTON è rimasta molto impressionata dalle nuove funzioni e dagli sviluppi incorporati nella CorruCUT. Siamo lieti di dare il benvenuto e di accogliere la ROMCARTON S.A. come nuovo membro della nostra famiglia di utilizzatori della nostra nuova fustellatrice rotativa presente sul mercato”, dice Michael Donnert, Direttore Vendite Senior presso Koenig & Bauer Digital & Webfed.

Grazie ad altre nuove soluzioni, le interfacce dei sistemi periferici sono state ulteriormente semplificate e perfezionate. Ma allo stesso tempo, la CorruCUT adesso è molto più compatta e un sistema attivo per la gestione dell’aria ha permesso che la capacità produttiva possa aumentare fino a un massimo del 20%, se comparata alle soluzioni esistenti durante la stampa di fogli patinati.

Quasi 100 anni di innovazione e progresso

Il Gruppo Rossmann, uno dei pionieri Europei per quanto riguarda il packaging in cartone ondulato, celebrerà i suoi primi 100 anni nel 2022. 99 anni fa, Lucien Rossmann ha fondato la sua azienda di imballaggi a Strasburgo poi, grazie alla visione del sig. Bernard Rossmann, il suo gruppo si è espanso in tutta Europa e in Africa. Il Gruppo comprende 23 stabilimenti produttivi in Europa e in Africa, con 4 cartiere, 10 scatolifici e 9 tipografie. Nel 2019, più di 3,000 dipendenti hanno generato un fatturato annuo di quasi € 600 milioni. Tutti gli scatolifici vengono riforniti dalle cartiere appartenenti al gruppo. Un altro membro del gruppo aziendale, l’azienda Sorest, raccoglie e ricicla gli scarti di lavorazione della carta e del cartone ondulato.