12 finalisti italiani ai Pro Carton / Ecma Awards 2026

3 aziende italiane e 9 giovani designer italiani sono tra i ﬁnalisti degli European Pro Carton / ECMA Awards 2026, i più prestigiosi riconoscimenti europei dedicati al packaging in cartone e cartoncino e ai talenti emergenti del settore.

L’edizione 2026 vede una significativa presenza italiana, con 3 aziende finaliste all’European Carton Excellence Award, 3 giovani designer italiani in finale al Pro Carton Young Designers Award e 6 video di studenti italiani in finale al Pro Carton Student Video Award. A sostenere il percorso di crescita dei nuovi talenti contribuiscono, inoltre, tre eccellenze produttive venete, RDM Group, Burgo e Lucaprint S.p.A.

EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD: LE AZIENDE ITALIANE FINALISTE

L’European Carton Excellence Award, promosso da Pro Carton insieme all’European Carton Makers Association (ECMA), è il più prestigioso riconoscimento europeo dedicato al packaging in cartone e cartoncino e premia le migliori soluzioni per innovazione, sostenibilità e qualità del design.

Tra i finalisti dell’edizione 2026 figurano 3 aziende italiane:

Lucaprint S.p.A. con il progetto Prebena – PF che ha sviluppato per il marchio di Prebena.

Il packaging è stato riprogettato passando da una soluzione in plastica composta da tre materiali a una struttura monomateriale in cartoncino stampato, automontante e senza colla, prodotto da Stora Enso.

Cartotecnica Olimpia con il progetto Alfapac – Sphere per il marchio Alphapac. La confezione è realizzata in cartoncino prodotto da RDM Group. È costituito prevalentemente da ﬁbre riciclate ed è completamente riciclabile nella ﬁliera della carta.

Seda International Packaging Group ha realizzato il packaging per Burger King Da Vinci Clamshell per l’omonima catena, utilizzando cartoncino prodotto da MM Board & Paper. La prima confezione a conchiglia in carta con forma arrotondata mai realizzata per il food service. La parte superiore segue il proﬁlo del prodotto e riduce gli spostamenti laterali del panino.

PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD: IL TALENTO ITALIANO IN FINALE

L’edizione 2026 del Pro Carton Young Designers Award ha registrato un numero record di candidature, con 30 progetti provenienti da tutta Europa. Tre dei finalisti provengono direttamente dall’Italia. Tra questi figurano:

Giada Gasparet e Adami Luca che frequentano l’istituto ISIA Roma Design della sede di Pordenone con il progetto Struky Struky – share with everyone. Si tratta di una rivisitazione del tradizionale packaging degli strucchi. È composto da due vaschette separate e accuratamente sigillate che contengono, da un lato, i dolci classici realizzatti secondo la ricetta tradizionale e, dall’altro, una versione senza glutine.

Eva Bortoluz e Natalie Megan Cruz dell’Istituto IUSVE di Venezia con il progetto Slide & Spring Una Candy box. Si tratta di una confezione interamente in cartoncino che permette di mangiare una caramella senza toccarla. All’interno, un innovativo meccanismo a molla in cartoncino fa saltare una caramella alla volta direttamente in bocca.

Valentina Rosso, Wang Haoyu, Liu Junqi e Luo Zekai dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino con il progetto Veiled Garden. È un packaging di lusso per profumi, interamente in cartoncino, che si apre gradualmente attraverso un sistema a incastro. Sul fronte, un’apertura sagomata ispirata alle tradizionali ﬁnestre cinesi lascia intravedere solo in parte l’interno.

PRO CARTON STUDENT VIDEO AWARD

Il Pro Carton Student Video Award conferma la crescente attenzione verso la comunicazione della sostenibilità: sono stati candidati 33 video e 6 sono gli italiani.

Dall’Istituto Tecnico Tecnologico San Marco / SDBM – Salesiani Don Bosco Mestre provengono tre progetti finalisti:

Di questi, Giacomo Peltrera, Mattia Milli, Giulia Biscontin e Gaia Baldassa hanno lavorato al Mr. Cardboard auto-complete interview . Il cortometraggio aﬀronta il tema del riciclo attraverso un’intervista fuori dagli schemi, dal ritmo rapido e dalle risposte inaspettate.

Sempre dello stesso istituto, Maria Donò, Seguso Nicolò, Causin Riccardo e Scantamburlo Raffaele che hanno lavorato al progetto A Cardboard Routine . Il video immagina con ironia una giornata in cui ogni oggetto è fatto di cartone, trasformando le azioni quotidiane in situazioni surreali. Nel ﬁnale mostra invece gli usi reali e indispensabili di questo materiale, evidenziandone il valore sostenibile nella vita di tutti i giorni.

Il terzo gruppo è composto da Aislin Visentin, Sofia Barbierato, David Lucian Mocan e Tommaso Tronchin che hanno realizzato Folded feelings . Il video racconta di due vicini che, incapaci di chiarirsi tramite messaggi, iniziano a comunicare attraverso fogli di carta. Dopo nuovi battibecchi, un ultimo messaggio di pace li porta a riconciliarsi.

Dall’Istituto Tecnico Salesiano San Marco – Mestre provengono due dei sei progetti finalisti:

Davide Trevisan, Alice Pagano, Gergana Marangon e Tommaso Campello che hanno lavorato al Progetto Happy Birthday . Il video racconta di un bambino che, dopo aver fatto cadere una pizzetta, decide di riutilizzarne la confezione. Con creatività, la trasforma in un regalo speciale per il compleanno del padre.

Sofia Cannistraci, Marta Pavan, Giorgia Poncina e Asia Pulcrano che hanno lavorato al progetto From a box, To a bond .

Infine, dall’Istituto Salesiano Don Bosco Mestre partecipano con il progetto Out of the sketch Giulia Marazzato, Linda Albiero e Giacomo d’Este. Il video racconta la carta in modo diverso, non come un semplice materiale, ma come simbolo di creatività e immaginazione. Mostra come anche qualcosa di semplice, come un foglio di carta, possa trasformarsi in una grande storia capace di divertire, e ispirare.

IL VENETO AL CENTRO DELLA FORMAZIONE DELLA NUOVA GENERAZIONE DI DESIGNER

L’edizione 2026 rafforza il collegamento tra università e industria grazie al coinvolgimento di RDM Group, Burgo e Lucaprint S.p.A., aziende italiane con sede in Veneto che sostengono i Pro Carton Awards mettendo a disposizione competenze, know-how e strutture produttive.

RDM Group e Lucaprint sono gli sponsor dei training Days di quest’anno. I vincitori del premio parteciperanno infatti a un’esperienza formativa di tre giorni negli stabilimenti delle due aziende, dove potranno conoscere da vicino l’intera filiera del packaging in cartone e cartoncino: dalla produzione della materia prima allo sviluppo tecnico del packaging fino alla realizzazione del prodotto finito.

L’iniziativa conferma il ruolo del Veneto come punto di riferimento europeo per l’innovazione e la manifattura sostenibile nel settore del packaging.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione in programma a Roma il 17 settembre 2026.

Le shortlist sono state selezionate da una giuria internazionale composta da esperti del design, del packaging e della sostenibilità.

Winfried Muehling, Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton, ha dichiarato: “Quest’anno, più che mai, i Pro Carton Awards sventolano bandiera italiana. Sono molto felice perché l’Italia sta dimostrando di sentire profondamente questo premio: non solo per l’elevato numero di candidature presentate, ma anche perché tre aziende italiane e nove progetti di studenti italiani sono arrivati in ﬁnale. A rendere questa edizione ancora più speciale sarà inoltre la cerimonia ﬁnale, che si terrà a Roma il 17 settembre 2026”.