Il Gruppo ARO è una realtà di riferimento nel settore della stampa e del packaging, grazie a una crescita costruita su innovazione, competenze e capacità di anticipare i cambiamenti del mercato. Per una gestione completa della prestampa, del colore l’azienda ha scelto Hybrid Software, che ha dimostrato di essere un partner affidabile, disponibile e attento alle sue richieste.

Il Gruppo ARO, che ha sede a Cavaria con Premezzo (VA), è una realtà specializzata nella produzione di etichette e soluzioni per l’identificazione automatica, la logistica e l’industria. Ne fanno parte diverse aziende, tra cui ARO S.p.A., Marchitalia, MIDA, Mall Consulting, Tecnocarta, MixNow Solutions e QCLog, ciascuna con competenze specifiche che spaziano dalla produzione di etichette allo sviluppo software, fino ai servizi di consulenza e logistica: insieme, queste società offrono un’ampia gamma di soluzioni integrate.

Sul fronte tecnologico, il Gruppo ARO ha costruito negli anni un sistema produttivo che combina stampa digitale, flessografia, offset, tipografia e serigrafia con sistemi di converting tradizionali e digitali, taglio laser e tecnologie di finitura.

Tra le principali soluzioni impiegate figurano anche i CDI per la produzione dei cliché e un workflow di prestampa completamente digitalizzato basato su Packz e

Cloudflow di Hybrid Software, che consentono di gestire l’intero processo, dalla validazione dei file alla profilazione colore, fino all’automazione dei flussi di lavoro e alla condivisione in tempo reale delle informazioni tra ufficio tecnico, produzione e clienti. A queste si affiancano soluzioni proprietarie sviluppate dal Gruppo, come Cabiria, piattaforma per la gestione intelligente del consumo e del riordino delle etichette, Leonardo Label, che arricchisce il packaging con contenuti digitali e funzionalità interattive, e ARO Evolution Department, il laboratorio interno dedicato alla ricerca, allo sviluppo di nuovi materiali, applicazioni e concept di packaging.

“L’azienda fu fondata nel 1977 dai miei genitori Carlo Quaglia e Milena Imperatore. Fino ad allora mio padre aveva maturato molta esperienza nel mondo dei supermercati. Proprio in quell’anno entrò in vigore la prima normativa sull’obbligo fiscale ed ebbe la felice intuizione di creare una società per il mondo retail con la produzione di rotoli per registratori di cassa ed etichette termiche per bilance. Da allora non ci siamo mai fermati e lo spirito è sempre stato quello di cercare nuove strade e tecnologie per aumentare il portfolio di prodotti da offrire alla nostra clientela”, ci racconta Alberto Quaglia, amministratore delegato di Gruppo ARO. Da allora, la costante ricerca di nuove soluzioni e l’ampliamento dell’offerta hanno accompagnato ogni fase dello sviluppo aziendale. Le acquisizioni realizzate negli anni hanno consentito al Gruppo ARO di espandere il proprio know-how, diversificare i mercati di riferimento e integrare competenze complementari.

Due momenti hanno segnato in modo particolare questa evoluzione: il passaggio dalla stampa a base acqua alla tecnologia UV e l’adozione di un approccio industriale alla produzione, fondato sulla standardizzazione dei processi piuttosto che sulla sola esperienza artigianale.

Innovazione e formazione prima di tutto

Oggi il Gruppo ARO opera nei principali comparti industriali, dall’alimentare al farmaceutico, dal cosmetico all’industriale e al chimico, mettendo a disposizione un parco tecnologico estremamente articolato che comprende stampa digitale a foglio e bobina, flessografia, offset, tipografia, serigrafia e numerose tecnologie di trasformazione, sia tradizionali sia digitali. Questa versatilità permette all’azienda di realizzare prototipi, piccole tirature e grandi produzioni con la stessa attenzione alla qualità e all’efficienza.

Alla base della crescita del Gruppo vi è una forte attenzione alle persone. La formazione continua e l’introduzione di metodologie Kaizen testimoniano la volontà di costruire un’organizzazione sempre più efficiente e orientata al miglioramento continuo. L’integrazione delle competenze provenienti dalle diverse aziende del Gruppo consente inoltre di combinare materiali, tecnologie e applicazioni differenti, offrendo ai clienti soluzioni altamente personalizzate e uniche nel panorama del packaging.

L’innovazione rappresenta anche uno dei principali strumenti attraverso cui ARO affronta il tema della sostenibilità. L’adozione della stampa con gamma cromatica estesa e dell’eptacromia punta proprio a ridurre sensibilmente gli scarti di materiale, i consumi di colore e i tempi di avviamento macchina, mantenendo al tempo stesso elevati standard qualitativi. “Si tratta di un percorso impegnativo, ma destinato a diventare sempre più centrale in un mercato chiamato a coniugare efficienza produttiva e responsabilità ambientale trovando un compromesso tra avviamento digitale e costi tradizionali”, ci spiega Alberto.

Gruppo ARO amplia il proprio ecosistema: nel 2025 entra Hybrid Software

In questo processo di trasformazione digitale, un ruolo importante è stato svolto dalle soluzioni Hybrid Software. L’introduzione di Packz e Cloudflow ha consentito di migliorare il controllo dell’intero flusso di prestampa, dalla validazione dei file alla gestione del colore, fino all’automazione dei processi e alla condivisione delle informazioni tra ufficio commerciale, prestampa, produzione e clienti. L’intero workflow è oggi gestito attraverso un unico portale, aumentando trasparenza, velocità operativa e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

“Grazie agli strumenti di Hybrid Software abbiamo semplificato la gestione del flusso di scambio e approvazione delle bozze con i clienti e internamente. Tutto gira sul portale per cui prestampa, commerciale, produzione e cliente vedono i file e l’avanzamento attraverso lo stesso sistema. Inoltre l’editor presenta alcune funzionalità immediate che ci permettono di sapere cosa accadrà in macchina simulando profili e disallineamento, non da ultimo l’automazione è resa semplice da funzioni preimpostate che semplificano il lavoro”, spiega Alberto.

Un futuro immaginato e concretizzato

“ La nostra volontà è quella di continuare a crescere con un focus particolare nel dare al prodotto che facciamo il giusto senso, sia economico che ecologico. Stiamo lavorando da tempo a quello che sarà il cambiamento del packaging nei prossimi anni con i nuovi regolamenti. Le nuove normative europee sul packaging e la crescente attenzione alla riciclabilità, al riutilizzo dei materiali e alla tracciabilità delle materie prime saranno le principali sfide dei prossimi anni”, afferma Alberto. Parallelamente, prosegue il percorso verso una maggiore automazione dei processi, con l’integrazione tra sistemi gestionali e prestampa e con un crescente interesse verso le potenzialità dell’intelligenza artificiale come supporto agli operatori e alla condivisione del know-how aziendale.

“Se dovessi riassumere la nostra identità in tre parole, sceglierei gruppo, innovazione e condivisione delle competenze”, continua Alberto. Una sintesi che riflette la filosofia aziendale: mettere a sistema persone, tecnologie ed esperienza per continuare a crescere e creare valore in un settore in continua evoluzione, perché, conclude Alberto: “1+1 deve fare tre, come diceva mio padre, l’innovazione, per noi, non significa semplicemente acquistare nuove tecnologie, ma ripensare continuamente il modo in cui lavoriamo. Vogliamo costruire un’organizzazione capace di valorizzare le persone, condividere il know-how e trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è realizzare un packaging sempre più efficiente, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze future del mercato”.