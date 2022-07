Per supportare le aziende che si trovano a fronteggiare l’attuale situazione di shortage delle materie prime, Gipea ha sviluppato il nuovo tool Cerco / Offro, online dallo scorso 4 luglio e disponibile per tutti gli associati.

Il tool facilita il contatto tra le aziende che sono in possesso di materiale inutilizzato e le aziende che ne hanno necessità. Sulla piattaforma, accessibile tramite il sito Gipea, all’indirizzo https://www.gipea.net/cerco_offro/, è possibile creare annunci per la messa in vendita delle materie prime, pubblicare annunci di ricerca ed effettuare ricerche tra gli annunci già pubblicati.

Tool Cerco / Offro Gipea: come funziona

È possibile accedere al tool utilizzando le credenziali della propria area riservata Gipea. Dopo aver effettuato il login, è possibile consultare e pubblicare annunci inerenti la ricerca e l’offerta di materiali.

Una volta pubblicati, gli annunci risulteranno anonimi: gli utenti interessati potranno contattare l’autore dell’annuncio entrando nella scheda e compilando l’apposito modulo.

All’interno degli annunci, non è consentito inserire indicazioni di prezzo: dopo che l’utente avrà esplicitato il proprio interesse tramite il modulo di contatto, l’inserzionista riceverà una mail contenente i dati inseriti dall’interessato nel modulo di contatto. A questo punto l’inserzionista potrà contattare l’interessato via mail per dare il via alle trattative tra le due aziende, che si svolgeranno quindi privatamente al di fuori della piattaforma.

“Il tool è stata un’iniziativa dei membri del Direttivo Gipea che hanno voluto con questo strumento dare un’ulteriore dimostrazione di cosa significhi lo spirito associativo. Fornire del materiale ad un’azienda per permettere di evadere un ordine non significa aiutare un concorrente, ma serve a permettere ad un’altra azienda di continuare a lavorare magari salvaguardando i posti di lavoro dei propri dipendenti”, ha detto Italo Vailati Direttore di Gipea.