Nel settore della stampa e della cartotecnica, caratterizzato da processi complessi e da una forte varietà di materiali lavorati, la gestione dei rifiuti rappresenta una sfida tecnica e organizzativa che richiede oggi un approccio strutturato e integrato. Lo sa bene il Gruppo LOGO, realtà industriale in forte espansione che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso evolutivo verso una gestione ambientale più consapevole ed efficiente

Al centro di questo percorso si colloca la collaborazione con Recycla, parte del Gruppo Herambiente, primo operatore italiano nel settore ambiente che, con le sue controllate, tratta ogni anno circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti industriali prodotti da oltre 6.400 aziende clienti. Una partnership avviata circa due anni fa, nata da un’esigenza concreta: superare una gestione frammentata dei rifiuti per adottare un modello integrato, capace di garantire conformità normativa, efficienza operativa e un supporto tecnico continuativo su più sedi produttive.

Crescita industriale e nuove complessità gestionali

Fondata nel 1998 con una piccola macchina da stampa digitale, LOGO ha costruito nel tempo un modello di sviluppo basato su acquisizioni strategiche, arrivando oggi a contare nove sedi e oltre 250 dipendenti. Tra le operazioni più rilevanti spicca l’ingresso di Graficart, realtà storica che ha permesso a LOGO di rafforzare in modo significativo la propria presenza nel settore della cartotecnica.

Una crescita che ha portato con sé un aumento della complessità gestionale, soprattutto sul fronte ambientale: più siti produttivi significano, infatti, una molteplicità di flussi di rifiuti da monitorare, un numero crescente di codici CER da gestire correttamente, maggiori esigenze formative per il personale e un sistema normativo sempre più articolato da governare in modo coerente.

È proprio in questa fase evolutiva che prende forma la collaborazione con Recycla. L’obiettivo era chiaro: individuare un partner tecnico in grado di offrire non solo un servizio di ritiro e smaltimento, ma un modello organizzativo strutturato, replicabile su scala di gruppo e capace di evolvere insieme all’azienda.

ECOL360°: un modello integrato che supera la logica dell’adempimento

Il servizio ECOL360° di Recycla si è inserito all’interno della gestione di LOGO come una risposta concreta a queste esigenze, introducendo un approccio che combina gestione operativa, consulenza tecnica e strumenti digitali di monitoraggio.

Uno dei primi interventi ha riguardato la revisione dei codici CER: un’attività altamente specialistica, fondamentale per garantire una corretta classificazione dei rifiuti e prevenire criticità sia operative sia normative. Parallelamente, sono stati ottimizzati gli imballaggi e la gestione del trasporto in ADR, aumentando il livello di sicurezza lungo l’intera filiera.

A fare la differenza, tuttavia, non è stata solo la componente tecnica: LOGO può contare su un supporto continuativo da parte dei referenti Recycla, sia sul piano operativo sia su quello consulenziale. Questo consente di affrontare con rapidità anche situazioni complesse, come l’introduzione di nuovi materiali o la gestione di flussi di rifiuti non standard, evitando che queste ricadano come un peso sull’organizzazione interna.

Un elemento distintivo della collaborazione è rappresentato dall’utilizzo del portale Ecolweb, il sistema di gestionale digitale di Recycla che consente di monitorare in modo centralizzato tutti i flussi di rifiuti, anche su più sedi. Per un gruppo in crescita come LOGO, questo strumento si rivela strategico: migliora la tracciabilità, facilita il controllo e permette di estendere il modello gestionale in modo coerente anche alle nuove realtà acquisite, senza dover riprogettare ogni volta i processi da zero.

Dal rifiuto alla risorsa: il valore industriale della gestione

Il valore aggiunto del servizio fornito da Recycla è la capacità di trasformare la gestione dei rifiuti in un processo industriale virtuoso: gli scarti raccolti presso i clienti non vengono, infatti, semplicemente avviati a smaltimento, ma entrano in una filiera controllata e certificata in cui vengono analizzati, selezionati e trattati dagli impianti di Recycla.

Innanzitutto, i rifiuti vengono preparati secondo specifiche tecniche definite dai laboratori di Recycla e i materiali non riciclabili ad alto potere calorifico, come scarti di inchiostro o le colle, vengono trasformati in combustibili alternativi destinati a processi industriali ad alto fabbisogno energetico, come i cementifici.

Questo approccio consente di recuperare valore da scarti che altrimenti sarebbero destinati a smaltimento, riducendo al tempo stesso il ricorso a combustibili fossili tradizionali. Il rifiuto, quindi, non rappresenta più un costo inevitabile, ma diventa una risorsa inserita in un ciclo produttivo più ampio, coerente con i principi dell’economia circolare.

Dati certificati e sostenibilità misurabile

La collaborazione con Recycla si inserisce nella strategia di sostenibilità del Gruppo LOGO, che include progetti di efficienza e autoproduzione energetica e il rinnovamento dei macchinari produttivi per la riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. L’azienda ha, inoltre, sviluppato un sistema strutturato di raccolta e analisi dei dati ambientali, funzionale alla redazione del bilancio di sostenibilità e alla definizione di obiettivi di miglioramento continuo.

In questo quadro, i dati forniti da Recycla tramite il documento delle performance di sostenibilità, certificato da Bureau Veritas, rappresentano un contributo concreto: indicatori verificati che permettono di costruire un quadro affidabile dei KPI ambientali, da utilizzare sia nella rendicontazione interna sia nella comunicazione verso l’esterno.

Un modello che genera valore nel tempo

La collaborazione tra Recycla e LOGO dimostra, quindi, come la gestione dei rifiuti industriali non possa più essere considerata un’attività accessoria e come un approccio strutturato, basato su competenze specializzate, strumenti digitali e una relazione di fiducia tra cliente e fornitore, possa trasformare un obbligo normativo in una leva aziendale strategica di miglioramento.

Non si tratta solo di smaltire correttamente, ma di costruire un sistema efficiente, tracciabile e capace di generare valore nel tempo. Un percorso che, nel caso di LOGO, accompagna e sostiene una crescita industriale solida, contribuendo a rafforzare la competitività dell’azienda in un mercato sempre più attento alle performance ambientali.