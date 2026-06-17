Dalle periferiche alle linee complete, EDF Europe consolida il proprio ruolo nel mercato globale del converting grazie a tecnologie sviluppate internamente, nuove soluzioni ad alta automazione e una struttura organizzativa sempre più orientata al servizio e all’efficienza

EDF Europe, che in Italia ha raccolto l’eredità di Castaldini Group, rappresenta oggi una delle realtà italiane più dinamiche nel settore delle tecnologie per il converting del cartone ondulato. Attiva fin dagli anni Settanta, l’azienda opera attraverso le sedi produttive di Argelato (Bo) e Loria (Tv), specializzandosi nella progettazione e produzione di macchine periferiche e linee complete per il converting.

L’ingresso nel gruppo cinese Dong Fang Precision nel 2009 ha segnato un importante passaggio strategico nel percorso di crescita dell’azienda. Dal 2016 EDF Europe ha ampliato ulteriormente il proprio raggio d’azione avviando la progettazione, la produzione e la commercializzazione di macchine da converting a marchio proprio, mantenendo parallelamente la storica attività dedicata alle periferiche.

Linee complete e soluzioni integrate per il converting

Oggi EDF Europe si colloca tra i produttori internazionali in grado di offrire linee complete integrate, composte da macchine di trasformazione e periferiche dedicate, coordinate da software sviluppati internamente. Un approccio che consente all’azienda di realizzare soluzioni altamente personalizzate, progettate sulle specifiche esigenze produttive del cliente.

Dai caricatori agli impilatori, dai separatori di pose fino ai sistemi di pallettizzazione, tutte le soluzioni EDF Europe sono sviluppate per garantire ergonomia, continuità operativa e ottimizzazione del flusso produttivo. Un ulteriore punto di forza è la capacità di integrare i propri periferici con qualsiasi macchina di converting presente sul mercato, offrendo così massima flessibilità agli utilizzatori.

EDF Europe è inoltre agente e distributore ufficiale Dong Fang Printing per l’Italia e parte dell’Europa, una collaborazione che permette di proporre al mercato una gamma completa di soluzioni tecnologicamente avanzate e competitive sotto il profilo economico.

Una nuova organizzazione per affrontare il mercato globale

A partire dal 2024, l’azienda ha introdotto una nuova struttura manageriale sotto la guida dell’Amministratore Delegato Alessandro Rocchi, (qui accanto nella foto), con l’obiettivo di rendere l’organizzazione ancora più efficiente, flessibile e orientata alle esigenze del mercato. In quest’ottica sono stati potenziati i team dedicati alle attività commerciali e post-vendita, rafforzando il supporto al cliente lungo tutto il ciclo di vita degli impianti.

Grande attenzione continua, inoltre, è riservata alla progettazione e all’assemblaggio rigorosamente Made in Italy, elementi che rappresentano una garanzia di qualità costruttiva e cura del dettaglio. Parallelamente, EDF Europe ha reso ancora più snella ed efficiente la propria organizzazione produttiva attraverso la qualifica dei fornitori, il rafforzamento dei controlli qualità in ingresso e in uscita e l’introduzione di report tecnici durante le installazioni e gli interventi presso i clienti. Un ulteriore aspetto strategico riguarda l’ampia disponibilità di ricambi, fondamentale per garantire tempestività negli interventi di assistenza e continuità produttiva.

Una gamma completa per il cartone ondulato

La gamma prodotti EDF Europe comprende “Casemakers” per stampa dall’alto FD618 e FD821 e sistemi per stampa dal basso HGL924 e HGL1228, oltre a “Fustellatori rotativi” RDC come HGL 1628, HGL 1632 e HBL 1628. A completare l’offerta vi sono “Caricatori” per stampa dall’alto e dal basso, “Impilatori” per fustellatori rotativi vacuum e tradizionali, “Breakers” per linee di fustellatura rotativa e piana e linee complete di pallettizzazione.

Tra le più recenti innovazioni sviluppate dall’azienda, spicca la nuova piega completamente prodotta in Italia per le macchine da stampa dall’alto FD618 e FD821. La soluzione è stata progettata per incrementare efficienza, precisione e semplicità manutentiva grazie a sistemi automatici di riconoscimento degli spessori delle cinghie e della posizione della scatola, oltre a controlli con encoder che garantiscono una qualità costante.

La struttura robusta e indipendente facilita l’accesso agli organi macchina e riduce sensibilmente i tempi di manutenzione, anche grazie all’assenza di alberi passanti. La logica “Only one Motor”, inoltre, consente di standardizzare i componenti riducendo il numero di ricambi necessari.

HBL1321: la nuova frontiera della stampa ad alta grafica

EDF Europe ha inoltre ampliato la propria presenza nel segmento delle macchine da stampa ad alta definizione con la nuova HBL1321, una macchina progettata per rispondere alle richieste di un mercato sempre più orientato verso qualità di stampa e flessibilità produttiva.

La nuova soluzione permette di stampare fino al formato massimo di 1300×2100 mm con configurazioni fino a otto colori e integra numerose tecnologie avanzate tipiche delle macchine EDF.

Tra gli optional disponibili figurano il rinnovato sistema automatico di cambio anilox, gruppi di asciugatura, sistemi di controllo qualità a visione e analisi delle vibrazioni.

Particolarmente significativa è anche l’introduzione del nuovo sistema di trasporto a cinghie, studiato per migliorare la precisione di stampa, semplificare l’utilizzo e ridurre i tempi di manutenzione. Una tecnologia già estesa anche ai modelli 1628 e 1632.

Vacuum High Stack: dieci anni di esperienza evolvono in una nuova soluzione

Nel 2025 EDF ha celebrato i dieci anni del proprio “Vacuum Stacker”, una tecnologia che ha raggiunto circa 50 installazioni nel mondo. Per l’occasione viene introdotta la nuova versione “Vacuum High Stack”, progettata per aumentare ulteriormente la flessibilità produttiva consentendo la realizzazione sia di mazzette sia di pile direttamente su foglio o pallet, con uscita diretta senza passaggi intermedi.

Disponibile in diversi formati e configurazioni operatore, la soluzione amplia ulteriormente la gamma EDF dedicata ai produttori di cartone ondulato.

BKIII: la nuova generazione dei separatori di pose

Importanti novità arrivano anche dal fronte dei “Separatori di pose” con il lancio della nuova generazione BKIII. EDF Europe, pioniera in Italia nei “Breakers” per fustellatori rotativi, propone oggi una macchina ancora più performante, capace di migliorare produttività e gestione dei piccoli formati.

La nuova BKIII riesce infatti a separare mazzette fino a H140 mm, ampliando il campo applicativo anche agli imballi di dimensioni ridotte. Grazie all’impiego di motori brushless e tecnologie evolute, il processo risulta completamente automatico con una significativa riduzione dei tempi ciclo. La macchina è disponibile nei formati 2100, 2400, 2800 e 3200 mm.

Innovazione, qualità e servizio al centro della strategia EDF

Con una visione sempre più orientata all’innovazione, alla qualità costruttiva e al supporto al cliente, EDF Europe continua dunque a investire nello sviluppo di soluzioni tecnologiche capaci di ridefinire gli standard del converting del cartone ondulato, confermando il valore del know-how italiano in un mercato globale sempre più competitivo.