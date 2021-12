I dispositivi di scarico della serie FlexDrum di Valco Melton sono stati progettati per funzionare con qualsiasi tipo di adesivo stoccato in fusti da 200 litri, raggiungendo velocità di fusione superiori del 30% rispetto ad altri standard del settore. Il sistema può essere dotato di piastre alettate o piane per meglio adattarsi alle esigenze di velocità di fusione, migliorandone quindi la capacità di fusione stessa.

Il nuovo sistema di fissaggio del tamburo di FlexDrum facilita il cambio del tamburo per gli operatori, garantendone un preciso e corretto posizionamento. Per evitare fermi di produzione, il dispositivo di scarico può lavorare in tandem semplicemente collegandone due con un cavo Ethernet. Non sono necessarie attrezzature o accessori aggiuntivi.

Accessibile da un intuitivo pannello touchscreen, il controllo integrato della grammatura garantisce un’applicazione precisa e uniforme. Per quanto riguarda la connettività con la macchina principale, FlexDrum dispone dei protocolli di comunicazione Modbus TCP ed Ethernet.