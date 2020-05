Sealtak® di Valco Melton per l’imballaggio e-commerce: l’alternativa intelligente ai nastri biadesivi

Il COVID-19 in tutto il mondo ha modificato le abitudini di acquisto e amplificato una tendenza già in crescita: l’e-commerce. In linea con le restrizioni alla mobilità che le nostre società stanno sopportando, il commercio online resta un solido alleato per le aziende. In qualità di fornitore leader di sistemi per incollatura a caldo e freddo per l’industria del cartone ondulato e degli astucci pieghevoli e sistemi di garanzia della qualità, Valco Melton presenta SealTak® un pacchetto di soluzioni multiple per i prodotti di e-commerce.

La soluzione comprende l’applicazione dell’adesivo hot melt e il liner per facilitare rimozione e sigillatura (sostituisce il nastro di trasferimento), l’applicazione del nastro a strappo e l’attrezzatura opzionale per colla a freddo per l’incollatura trasversale in linea: una soluzione completa da un solo marchio.

Eliminando l’uso di nastri biadesivi, la tecnologia Sealtak® offre i seguenti vantaggi: Funzionalità migliorate per rimozione e sigillatura, adesione più forte, tempi di fermo macchina ridotti, velocità elevata ed efficienza, risparmio sui costi.