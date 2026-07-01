FTA Europe ha comunicato le aziende finaliste dei Diamond Awards 2026, il riconoscimento europeo dell’eccellenza tecnica, della creatività e dell’innovazione nella stampa flessografica.
II Diamond Awards riuniscono il meglio della comunità flessografica europea, riconoscendo la qualità di stampa e l’abilità, il lavoro di squadra e il miglioramento continuo che sono alla base di ogni risultato eccellente. Essere tra i finalisti è di per sé un traguardo significativo, che colloca ogni azienda tra i più importanti stampatori flessografici e converter europei.
I vincitori saranno annunciati durante la cena di gala dei Diamond Awards, giovedì 29 ottobre 2026 presso l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza di Barcellona, dove il settore si riunirà per una serata dedicata ai successi, al progresso e all’orgoglio condiviso per il settore flexo.
Aziende finaliste
FTA Europe si congratula con le seguenti aziende per essere entrate nella rosa dei finalisti del 2026:
La lista dei finalisti del 2026 riflette l’ampiezza e la solidità delle competenze flessografiche in tutta Europa, con aziende provenienti da Italia, Benelux, Francia, Spagna e Regno Unito. Dalle etichette e dagli imballaggi flessibili alle applicazioni in cartone ondulato e speciali, la lista dei finalisti evidenzia l’ambizione, la precisione e lo spirito di collaborazione che continuano a far progredire il settore.
“Per la comunità flexo i Diamond Awards rappresentano un momento importante per celebrare l’eccellenza”, fanno sapere da FTA Europe. “Ogni azienda finalista si è guadagnata un riconoscimento per un lavoro che dimostra competenza, impegno e la volontà del settore a innalzare costantemente gli standard. Non vediamo l’ora di festeggiare con tutti i finalisti a Barcellona”.