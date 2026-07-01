FTA Europe ha comunicato le aziende finaliste dei Diamond Awards 2026, il riconoscimento europeo dell’eccellenza tecnica, della creatività e dell’innovazione nella stampa flessografica.

II Diamond Awards riuniscono il meglio della comunità flessografica europea, riconoscendo la qualità di stampa e l’abilità, il lavoro di squadra e il miglioramento continuo che sono alla base di ogni risultato eccellente. Essere tra i finalisti è di per sé un traguardo significativo, che colloca ogni azienda tra i più importanti stampatori flessografici e converter europei.

I vincitori saranno annunciati durante la cena di gala dei Diamond Awards, giovedì 29 ottobre 2026 presso l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza di Barcellona, ​​dove il settore si riunirà per una serata dedicata ai successi, al progresso e all’orgoglio condiviso per il settore flexo.

Aziende finaliste

FTA Europe si congratula con le seguenti aziende per essere entrate nella rosa dei finalisti del 2026:

La lista dei finalisti del 2026 riflette l’ampiezza e la solidità delle competenze flessografiche in tutta Europa, con aziende provenienti da Italia, Benelux, Francia, Spagna e Regno Unito. Dalle etichette e dagli imballaggi flessibili alle applicazioni in cartone ondulato e speciali, la lista dei finalisti evidenzia l’ambizione, la precisione e lo spirito di collaborazione che continuano a far progredire il settore.

“Per la comunità flexo i Diamond Awards rappresentano un momento importante per celebrare l’eccellenza”, fanno sapere da FTA Europe. “Ogni azienda finalista si è guadagnata un riconoscimento per un lavoro che dimostra competenza, impegno e la volontà del settore a innalzare costantemente gli standard. Non vediamo l’ora di festeggiare con tutti i finalisti a Barcellona”.