Dalle scuole elementari agli istituti tecnici superiori, passando per gli studenti delle scuole superiori: continua l’impegno di Pro-Gest nel rafforzare il legame tra il mondo dell’istruzione e quello dell’industria, attraverso visite didattiche che permettono ai giovani di conoscere da vicino i processi produttivi, i principi dell’economia circolare e le opportunità professionali offerte dalla filiera della carta e del packaging.

Nelle ultime settimane il principale gruppo cartario italiano ha accolto studenti di età e percorsi formativi differenti in due dei propri stabilimenti, offrendo esperienze calibrate sulle specifiche esigenze didattiche.

Presso le Cartiere Villa Lagarina (Trento), uno degli impianti più avanzati d’Europa nella produzione di carta riciclata, lo scorso 4 giugno sono stati ospitati gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “P. Lodron” di Villa Lagarina e gli studenti dell’ITT Marconi. Lo stabilimento, che produce ogni anno circa 350.000 tonnellate di carta riciclata, rappresenta un punto di riferimento europeo sia per l’efficienza del processo di riciclo sia dal punto di vista energetico ed è dotato di un impianto di depurazione di ultima generazione. Durante la visita i ragazzi hanno potuto seguire l’intero percorso della carta, comprendendo come un materiale correttamente raccolto possa trasformarsi in una nuova risorsa.

Trevikart Modugno (Bari), azienda del Gruppo specializzata nel packaging, sono stati invece accolti lo scorso 25 giugno venti studenti dell’ITS Cuccovillo di Bari, iscritti al percorso “Packman – Industrial Packaging Specialist”. Per loro la visita ha rappresentato un’importante occasione per osservare da vicino impianti e tecnologie strettamente collegati al proprio percorso di studi in meccatronica e automazione applicate al confezionamento industriale, entrando in contatto con una realtà che potrebbe rappresentare un futuro sbocco professionale.

“Come Gruppo apriamo regolarmente le porte dei nostri stabilimenti al mondo della scuola perché crediamo sia fondamentale avvicinare i giovani all’industria, mostrando loro sia il valore dell’economia circolare sia le competenze richieste dalle aziende manifatturiere di oggi”, dichiara Francesco Zago, Amministratore Delegato di Pro-Gest. “L’Italia vanta un primato straordinario nel riciclo della carta, con il 92,5% degli imballaggi cellulosici recuperati, e iniziative come queste permettono di far comprendere concretamente come un rifiuto possa diventare una nuova risorsa. Allo stesso tempo, soprattutto quando incontriamo studenti che si stanno formando nei nostri ambiti produttivi, vogliamo offrire loro uno sguardo diretto sulla realtà industriale e creare un primo contatto con quelli che potrebbero essere i professionisti del futuro.”

Le visite confermano la volontà di Pro-Gest di investire nella diffusione della cultura industriale e della sostenibilità, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e favorendo l’incontro tra formazione e mondo del lavoro.