A partire da questo gennaio l’hardware si fa da parte per lasciare spazio ai supporti per l’interior e l’exterior decoration.

Dopo alcuni anni di esperienza nella vendita delle macchine per la stampa digitale di grande formato e i sistemi di taglio, Polyedra ha deciso di concentrarsi sulla sola commercializzazione dei supporti per la Visual Communication, riconfermando la propria leadership come fornitore di carte e materiali per la comunicazione.

La carta e i supporti Visual sono nel DNA dell’azienda, e in un mercato così instabile e complicato necessitano di tutta la concentrazione possibile, sia in termini di risorse che di strategie.

La scelta di escludere l’hardware dal proprio portfolio entro il prossimo gennaio consentirà all’azienda di dedicare gli investimenti allo sviluppo dell’offerta e del servizio sui prodotti, con particolare riferimento alle novità per l’interior e l’exterior decoration, che grazie alla rinnovata attenzione al recupero degli arredi e al restyling degli ambienti, stanno vivendo una fase di particolare dinamismo.

A tutti i clienti che hanno acquistato le tecnologie di stampa e taglio il servizio di assistenza tecnica sulle macchine già vendute sarà garantito fino alla scadenza dei contratti, come pure la fornitura di inchiostri e complementi.