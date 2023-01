DuPont Electronics & Industrial ha introdotto un aumento di prezzo del 5% su tutte le lastre Cyrel® e altri materiali di consumo, a partire dal 1° gennaio 2023. “L’aumento dei costi energetici, la continua inflazione dei prezzi delle principali materie prime e gli aumenti dei costi di imballaggio e di trasporto hanno un impatto sulle soluzioni di DuPont™ Cyrel®“, spiega Jan Scharfenberg, Business Leader DuPont™ Cyrel® Solutions East.

Secondo Jan Scharfenberg, l’intera organizzazione DuPont ha lavorato alacremente per mitigare l’impatto dei costi e continuerà a farlo. E aggiunge: “La sicurezza delle forniture e la qualità costante dei prodotti che forniamo ai nostri clienti sono la nostra priorità”.

Il team Cyrel® Solutions continuerà ad impegnarsi affinchè i prodotti vengano consegnati in modo puntuale ed efficiente per supportare le esigenze dei clienti e sta lavorando per garantire performance, qualità e affidabilità n un momento di profondo cambiamento.