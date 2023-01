DS Smith rafforza l’offerta di soluzioni di packaging innovative

DS Smith sta ampliando l’offerta di soluzioni innovative di imballaggio a base di carta e cartone. Lo sta facendo anche grazie alla recente inaugurazione dello stabilimento di Castelfranco Emilia (Modena), con una capacità produttiva complessiva di oltre 200 milioni di metri quadrati all’anno, e la possibilità di installare fino a 10 linee di trasformazione.

In particolare, l’impianto è particolarmente indicato per lo sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e innovative grazie alla presenza di un ondulatore e a linee di trasformazione di ultimissima generazione, in grado di gestire carte a bassa grammatura e tutti i tipi di configurazione di fluting, compreso l’innovativo R-Flute®: E-R-B-C-ER-EB-BC

Inoltre, l’impianto di Castelfranco Emilia ospita anche un ambiente collaborativo per ispirare i clienti con le ultime tendenze e opportunità di design e innovazione, con il primo centro Virtual PackRight in Italia a cui si uniscono gli Impact Centre di Pessione (Torino) e Perignano (Pisa). A livello globale, DS Smith organizza ogni anno oltre 2.000 visite ai suoi PackRight e Impact Centers, tra cui oltre 30 workshop sulla sostenibilità al mese, con alcuni dei più grandi marchi del mondo.

“A seguito dell’inaugurazione del nuovo stabilimento di Castelfranco, siamo in grado di spingere ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione, lavorando fianco a fianco con i nostri clienti”, ha commentato Francesco Barsanti, Direttore Marketing e Innovazione di DS Smith Italia. “Lo possiamo fare grazie alle macchine installate di ultimissima generazione, e grazie alla nostra nuova piattaforma di collaborazione digitale, che ci permette di integrare sempre più parametri già in fase di progettazione, rafforzando la nostra proposta di valore. Per questo, ci aspettiamo di espandere significativamente la nostra presenza in Italia con soluzioni di imballaggio sostenibili e innovative”.

Il Virtual PackRight Center estende le capacità di un centro tradizionale, grazie ad apparecchiature digitali ad alta tecnologia, integrate nella nuova struttura, che possono offrire un’esperienza immersiva e collaborativa al più ampio pubblico possibile.

Questa sofisticata tecnologia trasforma le sessioni di lavoro collaborativo in una piattaforma di comunicazione e di decisione altamente efficace. Ciò facilita un’esposizione più ampia e l’accesso alle reti di clienti come il marketing, il category management, il design e le vendite, in modi che non sono stati possibili in precedenza.

L’esperienza virtuale elimina i costi superflui, migliora la gestione del tempo ed è un mezzo efficiente per collegare reti interdisciplinari tra più parti interessate. Una sessione virtuale di PackRight offre il percorso più rapido verso il mercato, dal punto di vista della progettazione e dello sviluppo, e supporta efficacemente le sfide moderne associate a un programma di sostenibilità.