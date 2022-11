Polyedra presenta il Look Book “Reduce Carbon Footprint now”

La mini guida è realizzata con carte green e stampata su Xerox BiancoDigitale® che permette di produrre stampe nobilitate in un solo passaggio, riducendo gli sprechi

Come possiamo ridurre la Carbon Footprint nella vita di tutti i giorni? A raccontarlo è il nuovo look book che Polyedra ha realizzato con il sistema Xerox BiancoDigitale®, con un duplice obiettivo: fornire undici preziosi consigli per limitare il proprio impatto ambientale e dare la propria ricetta per una stampa senza sprechi.

Polyedra, parte del gruppo multinazionale spagnolo Lecta e leader in Italia nella commercializzazione di carte, packaging, supporti per la visual communication, macchinari per stampa digitale, inchiostri e consumabili, è infatti il distributore ufficiale di questa innovativa tecnologia in grado di stampare e nobilitare qualsiasi tipo di grafica con un solo passaggio. Colori vitaminici e fluo, lucidature, oro, argento, trasparente e bianco coprente sono solo alcune delle opzioni dell’esclusivo sistema brevettato da MC System per potenziare le prestazioni delle stampanti laser-toner di Xerox, configurato anche per piccole tirature in modo da produrre solo il numero di copie realmente necessario.

A impreziosire ulteriormente la mini-guida Reduce Carbon Footprint Now contribuiscono anche le carte Green di Polyedra nate dalla ricerca sulle fibre di recupero per dare nuova vita a materiali altrimenti destinati a trasformarsi in rifiuti. Scarti provenienti dall’industria tessile o agroalimentare, quali alghe, cuoio, lana e cotone, ma anche bamboo, nocciole e caffè, caratterizzano la texture di queste carte riciclate ed ecologiche prodotte nello spirito dell’economia circolare.

Carte rispettose dell’ambiente e una tecnologia che permette una stampa di valore con il minimo dispendio di risorse diventano così il supporto perfetto alle suggestioni di Polyedra per contenere il proprio impatto ambientale: ridurre il consumo di acqua, acquistare dalla filiera a km zero, utilizzare le energie rinnovabili, abbassare la temperatura del riscaldamento, prendere meno aerei e molte altre idee concrete per la propria quotidianità.

“Abbiamo voluto trasmettere un messaggio forte nel contenuto e coerente nella scelta dei materiali che compongono la guida e nelle tecnologie di stampa, in linea con l’orientamento di Polyedra e Lecta alla sostenibilità – spiega Laura Rossi, Marketing Manager – Con gli accorgimenti e i prodotti giusti, è possibile fare una scelta che abbia il minimo impatto ambientale, senza sacrificare l’estetica”.